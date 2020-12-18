Митрополит ПЦУ пояснив, чому на сесію міськради Луцька прийшов у норковій шубі

27 листопада Митрополит Луцький і Волинський Михаїл прибув на першу сесію Луцької міської ради VIII скликання в Палац культури у дорогій шубі із хутра.

27 листопада Митрополит Луцький і Волинський Михаїл прибув на першу сесію Луцької міської ради VIII скликання в Палац культури у дорогій шубі із хутра.

Ієрарха жорстко розкритикували у мережі за розкішний одяг

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл не бачить приводів для критики на свою адресу через те, що він використовує дорогий одяг. Нагадаємо, ієрарх прийшов у норковій накидці на засідання Волинської облради. В інтерв’ю «Главкому» владика повідомив, що цей хутряний виріб вже досить давно йому подарували благодійники.

«Цій речі вже 12 років, чому її помітили лише зараз, я не розумію. В ній приходив тому, що ця річ для мене практична, зручна. Свого часу мені її подарували. Вона вже скоро стане непридатною, а її тільки помітили. Думаю, що це насамперед увага до особи. А якщо так, то буде важливо, і яка в мене накидка, і яка шапка, і які шкарпетки…», – розповів Михаїл.

Митрополит зазначив, що такий дорогий подарунок зробила група благодійників.

Також Михаїл прокоментував зауваження від руху захисту тварин, які закликають не купувати та не носити одяг з натурального хутра. «Я думаю, що цей рух повинен звернути увагу на Данію, скільки там норок пустили під ніж…», – сказав він.

15 грудня минула друга річниця Об’єднавчого собору за участі архієреїв трьох православних церков України. Цей захід відкрив шлях до створення Православної церкви України (ПЦУ/УПЦ).

Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

Із 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

РПЦ не визнає рішення Вселенського патріархату та розірвала канонічне спілкування з Фанаром та церквами, які визнали ПЦУ.

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