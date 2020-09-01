Митрополит Помісної церкви захворів на коронавірус



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Митрополит Олександр Драбинко перебуватиме до 15 вересня на карантині

Священник запевнив, що почувається добре

Ієрарх Української православної церкви, митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко заразився коронавірусом. До середини вересня він буде на карантині.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

За його словами, позитивний тест на Cоvid-19 був отриманий в результаті чергового щомісячного обстеження.

«Джерело інфікування, час і місце - невизначені. У зв'язку з цим, згідно з приписом лікаря перебуваю до 15 вересня на карантині. Класичні симптоми - поки відсутні. Температура в нормі. Осіб, з якими мав контакт в останні дні, прошу з увагою поставитися до самопочуття і при необхідності звернутися до лікаря», - додав Драбинко.

Нагадаємо, що у серпні Помісна українська церква почала спілкуватися з українцями в Instagram та в Twitter.