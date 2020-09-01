  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Митрополит Помісної церкви захворів на коронавірус

    • Розсилка
    Митрополит Олександр Драбинко перебуватиме&nbsp;<span>до 15 вересня на карантині</span> - Митрополит Помісної церкви захворів на коронавірус
    Митрополит Олександр Драбинко перебуватиме до 15 вересня на карантині

    Священник запевнив, що почувається добре

    Ієрарх Української православної церкви, митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко заразився коронавірусом. До середини вересня він буде на карантині.

    Про це він повідомив у своєму Facebook.

    За його словами, позитивний тест на Cоvid-19 був отриманий в результаті чергового щомісячного обстеження.

    «Джерело інфікування, час і місце - невизначені. У зв'язку з цим, згідно з приписом лікаря перебуваю до 15 вересня на карантині. Класичні симптоми - поки відсутні. Температура в нормі. Осіб, з якими мав контакт в останні дні, прошу з увагою поставитися до самопочуття і при необхідності звернутися до лікаря», - додав Драбинко.

    Нагадаємо, що у серпні Помісна українська церква почала спілкуватися з українцями в Instagram та в Twitter.

      Читайте також: 
    церква Українська православна церква Олександр Драбинко коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ