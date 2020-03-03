Міжбанк: курс долара продовжив зростання



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Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,93 - 24,95 грн/долар

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 3 березня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 6 копійок до 24,95 гривень за долар, курс купівлі 24,93 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 27,75 гривень за євро.

За даними компанії «Укрділінг», сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,9300 - 24,9500 грн/долар, євро 27,7296 - 27,7518 грн/євро, російський рубль 0,3750 - 0,3754 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,9300 24,9500 EUR/UAH 27,7296 27,7518 RUB/UAH 0,3750 0,3754

Зазначимо, 2 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,8750 - 24,8950 грн/долар, євро 27,6759 - 27,6931 грн/євро, російський рубль 0,3712 - 0,3716 грн/рубль.

Національний банк України на 3 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,59 гривень за долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 березня встановлено на такому рівні: 24,5900 гривень за 1 долар (+0,0290 грн). При цьому курс долара на 2 березня становить 24,5610 гривень за 1 долар.

Як повідомляли фінансові аналітики, стабільність курсу долара в Україні порушиться після 8 березня.

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