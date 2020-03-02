Долар поліз угору. Міжбанк відкрився зростанням курсу американської валюти



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У понеділок долар піднявся вище рівня 24,70 гривні

Курс долара на міжбанку 2 березня порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 24,75 гривні за долар, курс купівлі 24,73 гривні за долар. Курс євро на продаж зріс на 38 копійок до 27,45 гривні за євро.

За даними компанії «Укрділінг», сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,7300–24,7500 грн/долар, євро 27,4230–27,4508 грн/євро, російський рубль 0,3730–0,3738 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7300 24,7500 EUR/UAH 27,4230 27,4508 RUB/UAH 0,3730 0,3738



Зазначимо, що у п’ятницю 28 лютого торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,6400–24,6800 грн/долар, євро 27,0300–27,0739 грн/євро, російський рубль 0,3665–0,3673 грн/рубль.

Національний банк України на 2 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,59 гривень за долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 2 березня встановлено на такому рівні: 24,5900 гривні за 1 долар (+0,0290 грн). При цьому курс долара на 28 лютого становить 24,5610 гривні за 1 долар.

Також економіст дав прогноз щодо курсу долара в березні.

«Оскільки очікується сезонне підвищення попиту на валюту з боку імпортерів і збільшення гривневої ліквідності в банківській системі, Нацбанк утримуватиме курс долара в коридорі 24–25 гривень з повзучою девальвацією гривні до позначки 25 грн/дол», – поділився думкою експерт.

Як повідомляли фінансові аналітики, стабільність курсу долара в Україні порушиться після 8 березня.

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