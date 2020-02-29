Фахівці розповіли, що буде з цінами на автомобільне пальне в березні



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На бензини і дизпаливо будуть традиційно впливати курс гривні і ціни на кордоні

За лютий найбільше впали ціни на скраплений газ

Заправити авто стало дешевше. З початку лютого автогаз подешевшав на 1,25 грн/л. Ціни впали і на інше пальне. Але підстав, щоб ціни і далі знижувалися, – немає, вважають експерти. Яких цін на пальне чекати українцям в березні, повідомив сайт «Сьогодні».

Ціни знизили через неофіційні домовленості

Дизельне паливо з початку місяця подешевшало на 22 копійки. Бензин А95+ – на 11 копійок. Решта бензинів – на 5-6 копійок. Найбільше АЗС опустили ціну на скраплений газ – на 1,25 грн.

Основним драйвером цін в лютому були неофіційні домовленості з трейдерами і президентом, за якими АЗС повинні були перенести знижки за програмами лояльності на стели, кажуть експерти.

Ще в кінці грудня президент України Володимир Зеленський закликав представників компаній-учасниць паливного ринку, а також нафто- і газодобувної галузі, мереж автозаправних станцій активніше знижувати ціни на бензин з урахуванням зміцнення курсу гривні. А заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів підкреслила, що реальна ціна на пальне сильно відрізняється від ціни, яку встановлюють компанії відповідно до програм лояльності.

Після зустрічі з президентом трейдери почали скорочувати програму лояльності і знижувати ціни на стелах.

«Майже всі трейдери, які були на зустрічі з президентом, стримали обіцянки і опустили ціни. Їм посприяло зниження цін нафтопродуктів на кордоні і досить стабільна гривня», – розповів Геннадій Рябцев, заступник директора Науково-технічного центру «Психея».

Курс гривні і вартість нафтопродуктів на кордоні – головні чинники, які впливають на ціни в роздробі, зазначає Леонід Косянчук, експерт нафтового ринку. Однак вони нівелювали один одного. І курс гривні, і вартість пального на кордоні коливалися впродовж місяця. За рахунок запасів ціни на АЗС залишалися більш-менш стабільними.

«Дизпаливо і зріджений газ дешевшали і за рахунок того, що зима була теплою. Очікуваний попит на ці два продукти, які використовуються в Європі як паливо для котелень, скоротився. Через це наші трейдери отримали можливість закупити його дешевше і знизити ціни», – додав Геннадій Рябцев.

На 30 січня скраплений газ коштував 12,38 грн/л, а зараз – 11,13 грн/л. Ціна знизилася на 1,25 грн, або 10%.

«По всьому світу падає ціна на нафту, вона тягне за собою ціни на скраплений газ в хабах Європи. До нас це доходить із затримкою в два тижні. В Україні падіння прискорилося ще й через те, що є надлишки ресурсу. Проте вже тиждень ціна на кордоні зростає», – говорить Артем Куюн, заступник директора ТОВ «Консалтингова група А-95».

«Причин для падіння цін вже немає»

У березні ціна скрапленого газу зупиниться, вважає Артем Куюн.

«Через зростання цін на кордоні ми чекаємо стабілізації вартості. Тобто причин для падіння цін вже немає. Можливо, буде відкат назад копійок на 50», – прокоментував Артем Куюн.

На бензини і дизпаливо будуть традиційно впливати курс гривні і ціни на кордоні, говорить Косянчук. Трейдери закуповують нафтопродукти за валюту і акциз до держбюджету сплачують в євро. Якщо гривня ослабне, тоді витрати трейдерів пропорційно зростуть і доведеться підвищувати ціни на стелах.

Існує закономірність: якщо курс ослабне на 1 грн, літр пального через два тижні відреагує подорожчанням на 70 копійок, а якщо нафта дорожчає на 1%, то вартість бензину через два тижні зростає на 10 копійок.

Паніка навколо коронавірусу та інформація про можливу зміну уряду (нагадаємо, ЗМІ писали, що на посаді прем’єра Олексія Гончарука може змінити Сергій Тігіпко) теж можуть вплинути на ціни, вважає Дмитро Марунич, співголова Фонду енергетичних стратегій. Коронавірус вдарив по загальній діловій активності. Поки що ці ризики оцінюються трейдерами як істотні.

«Є паніка навколо коронавірусу, це не загрожує самій нафті, але загрожує скорочення споживання серед великих економік», – говорить Марунич.

Інший фактор – можлива зміна Кабміну. Справа в тому, що уряд повинен розглянути питання введення додаткових мит на російські нафтопродукти.

«Якщо мита будуть введені, то стабілізації ринку це не додасть, а може спровокувати невелике зростання. У зв’язку з тим, що ситуація з урядом в підвішеному стані, це мито не буде кому вводити», – говорить Марунич.