Стабільність курсу долара в Україні порушиться після 8 березня, – фінансисти



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Експерти кажуть, що нас чекає ще тиждень спокою

На тижні, що минає, долар спробував «дати бій» гривні, нав’язавши їй тренд на ослаблення, про який давно і з завидною постійністю кажуть фінансисти, що ґрунтують свої прогнози на базових законах економіки. Але не вийшло: подешевшала в середу гривня, подешевшала, трохи зміцнилася до вихідних.

Експерти «Сегодня»: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин і керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин – роз’яснили причини такої поведінки долара і оцінили можливі тренди на наступний тиждень.

Що сталося з курсом за тиждень

Після стабільного курсу на вихідні, 22 і 23 лютого, з 24-го готівкова гривня почала дешевшати і до середи втратила 17 копійок в продажу (до 24,65 грн/долар) і 14 копійок в покупці (до 24,42 грн/долар). Потім тренд розвернувся, 27 лютого гривня відіграла в продажу відразу 7 копійок (до 24,59 грн/долар), але 28-го, в останній робочий день нинішньої зими, знову подешевшала до 24,60 грн/долар. Спред (різниця між курсом покупки і продажу) розширився з 20 до 22-23 копійок, так завжди буває, коли долар зміцнюється. У такій ситуації банкіри намагаються купити його дешевше, а продати дорожче.

Офіційний курс Національного банку підвищився з понеділка по п’ятницю на 11 копійок, з 24,45 до 24,56 грн/долар. На понеділок, 2 березня, регулятор встановив курс 24,59 грн/долар.

Головні причини змін

За словами Андрія Шевчишина, після спокійного понеділка тренд на тиждень визначило вівторкове малоуспішними розміщення Мінфіном на ринку облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) під 9% річних (попередня процентна ставка – 10% річних). Після цього курс гривні опустився в середу відразу на 15 копійок і лише до кінця дня п’ятниці зміцнився на 7 копійок.

«Вартість українських єврооблігацій падає, що підтверджує зміну тенденцій – інвесторам вони стають малоцікаві, – аналізує Андрій Шевчишин. – У цих умовах гривня буде відчувати сильний тиск. Ситуація обтяжується також дефіцитом держбюджету, який раніше покривався засобами від розміщення ОВДП. Курс гривні в п’ятницю відкотився до позначки 24,55 гривні за долар. Девальваційний тиск зберігається».

За словами Олега Пендзина, незважаючи на коливання, в цілому Нацбанк зміг утримати курс на позначці близько 24,5 грн за долар, викупивши на минулому тижні близько 100 млн доларів з міжбанку.

«Те, що зараз відбувається з курсом, це технічні моменти. А ось те, що Мінфін вже третій тиждень не може розмістити ОВДП в плановані обсяги, насторожує. Вдалося насилу продати ОВДП на 1,3 млрд грн, в 3-4 рази менше, ніж прогнозувалося, причому їх, радше за все, викупили держбанки, а не іноземні інвестори», – впевнений Пендзин.

Чого очікувати наступного тижня

За словами Андрія Шевчишина, оскільки приплив валюти під закупівлю ОВДП зупинився і формується її відтік, ослаблення гривні – питання часу.

«Побоювання світової пандемії коронавірусу і економічної рецесії призводять до відтоку капіталу з ринків, що розвиваються, в тихі гавані. Напередодні обвалилися ціни зерна, енергоресурсів і промислових металів. Таким чином, Україна, як і інші ринки, буде під прицілом спекулянтів, які стануть виводити свої інвестиції або, як мінімум, зупинять нові вливання. Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить падати до позначки 25 гривень за долар», – резюмував Шевчишин.

Олег Пендзин впевнений, що курс наступного тижня як і раніше буде визначати Національний банк.

«Перший тиждень березня буде схожий на останній тиждень лютого, можливі коливання курсу в межах 10 копійок вгору-вниз від 24,5 гривень за долар», – говорить Олег Пендзин.

Він також нагадав, що в березні Україну чекають великі виплати за зобов’язаннями вже в перші дні місяця, що стане важливим фактором ослаблення гривні.

«Графік найближчих виплат кредиторам: 1 березня – виплати за єврооблігаціями на $419 млн, 4 березня – погашення ОВДП на 4,2 млрд грн, 11 березня – платіж за ОВДП на 0,95 млрд грн, 13 березня – виплата МВФ $407 млн, – це вже більш ніж на 25 млрд грн, – підрахував Пендзин. – А 25 березня – платіж за єврооблігаціями на $110 млн – ще 2,7 млрд грн».

За словами експерта, це може привести до істотного послаблення гривні незабаром після 8 березня, коли країна повернеться до роботи після трьох вихідних днів.

Продавати чи купувати валюту

І Олег Пендзин, і Андрій Шевчишин знову підтвердили довгостроковий тренд на ослаблення гривні. Тому, на їхню думку, варто поступово переводити гривневі заощадження у валюту, за винятком внесків, прибутковість по яких перевищує 14% річних. У найближчі три місяці вони будуть вигіднішими, навіть якщо гривня девальвує нижче 25,5 гривень за долар.