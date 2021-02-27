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    Міжнародне рейтингове агентство прогнозує економічне зростання в Україні

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    ВВП у 2021 році зросте на 4,1% після падіння в 2020 році на 4,2% Фото з відкритих джерел - Міжнародне рейтингове агентство прогнозує економічне зростання в Україні
    ВВП у 2021 році зросте на 4,1% після падіння в 2020 році на 4,2% Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Fitch Ratings припускає зростання ВВП країни на 4,1%

    Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує покращення ситуації в економіці України в поточному році. Зокрема, як йдеться в повідомленні агентства, реальний ВВП України зросте у 2021 році на 4,1%. Таким чином економіка майже відновиться після спаду на 4,2% в 2020 році.

    Згідно з прогнозом, зростання відбудеться за рахунок приватного споживання, зростання виробництва сільськогосподарської продукції та часткового відновлення інвестицій.

    За оцінками агентства, друга хвиля Covid-19 була набагато складнішою, ніж перша.

    «Але рівень смертності знижується, і ми припускаємо, що економічні заборони залишаються обмеженими», – йдеться в повідомленні.

    Водночас Fitch прогнозує зниження темпів зростання ВВП до 3,8% у 2022 році у зв'язку з відміною політичних стимулів.

    Раніше повідомлялось про те, що Fitch Ratings встановив довгостроковий український рейтинг на рівні «В» із стабільним прогнозом. Як наголошується в повідомленні агентства, рейтинги України відображають надійну основу макроекономічної політики, яка підтримує відносно високий ступінь стійкості до шоку, спричиненого коронавірусом.

    Теги: економіка рейтинг ВВП Україна
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