Міжнародне рейтингове агентство прогнозує економічне зростання в Україні

ВВП у 2021 році зросте на 4,1% після падіння в 2020 році на 4,2% Фото з відкритих джерел

Fitch Ratings припускає зростання ВВП країни на 4,1%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує покращення ситуації в економіці України в поточному році. Зокрема, як йдеться в повідомленні агентства, реальний ВВП України зросте у 2021 році на 4,1%. Таким чином економіка майже відновиться після спаду на 4,2% в 2020 році.

Згідно з прогнозом, зростання відбудеться за рахунок приватного споживання, зростання виробництва сільськогосподарської продукції та часткового відновлення інвестицій.

За оцінками агентства, друга хвиля Covid-19 була набагато складнішою, ніж перша.

«Але рівень смертності знижується, і ми припускаємо, що економічні заборони залишаються обмеженими», – йдеться в повідомленні.

Водночас Fitch прогнозує зниження темпів зростання ВВП до 3,8% у 2022 році у зв'язку з відміною політичних стимулів.

Раніше повідомлялось про те, що Fitch Ratings встановив довгостроковий український рейтинг на рівні «В» із стабільним прогнозом. Як наголошується в повідомленні агентства, рейтинги України відображають надійну основу макроекономічної політики, яка підтримує відносно високий ступінь стійкості до шоку, спричиненого коронавірусом.