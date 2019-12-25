Україна вийшла у світові лідери з виробництва соняшнику



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Серед інших продуктів, за обсягом яких Україна увійшла у світову десятку, – залізна руда, пшениця, молоко і сири

За показником валового внутрішнього продукту на основі паритету купівельної спроможності частка економіки України склала 0,3% від світового ВВП. Такі дані оприлюднив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Сергій Ніколайчук на своїй сторінці у Facebook, повідомляє UBR.

Для порівняння, перша трійка країн виглядає наступним чином:

Китай – 18,7%.

США – 15,2%.

Індія – 7,7%.

Згідно з цією інформацією, по світовому виробництву окремих товарів Україна займає лідируючі позиції, але практично всі ці товари – сировина. У перших позиціях – агропродукція. Серед інших продуктів, за обсягом яких Україна увійшла у світову десятку, – залізна руда, пшениця, молоко і сири.

«Найбільше цьому сприяє вітчизняний аграрний сектор. Наприклад, за обсягом виробництва соняшнику і соняшникової олії Україна є безперечним лідером, а за обсягами вирощування кукурудзи Україна впевнено посідає 4 місце. При цьому тільки в Україні вирощується 400 видів гібридних сортів цієї с/г культури», – підкреслив чиновник.

Він також додав, що лише декілька продуктів, з виробництва яких Україна є лідером, можна віднести до продукції із середнім і високим рівнем доданої вартості.

Нагадаємо, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявляє, що в ІІІ кварталі цього року безробіття серед населення у віці 15-70 років зменшилось до 7,3% проти 8% в ІІІ кварталі минулого року, а в працездатному віці – до 7,6%.

Як повідомлялося, Молдова скуповує третину експорту української риби.