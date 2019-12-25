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    Економіка та фінанси

    Україна вийшла у світові лідери з виробництва соняшнику

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    Україна вийшла у світові лідери з виробництва соняшнику

    Серед інших продуктів, за обсягом яких Україна увійшла у світову десятку, – залізна руда, пшениця, молоко і сири

    За показником валового внутрішнього продукту на основі паритету купівельної спроможності частка економіки України склала 0,3% від світового ВВП. Такі дані оприлюднив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Сергій Ніколайчук на своїй сторінці у Facebook, повідомляє UBR.

    Для порівняння, перша трійка країн виглядає наступним чином:

    • Китай – 18,7%.
    • США – 15,2%.
    • Індія – 7,7%.

    Згідно з цією інформацією, по світовому виробництву окремих товарів Україна займає лідируючі позиції, але практично всі ці товари – сировина. У перших позиціях – агропродукція. Серед інших продуктів, за обсягом яких Україна увійшла у світову десятку, – залізна руда, пшениця, молоко і сири.

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    «Найбільше цьому сприяє вітчизняний аграрний сектор. Наприклад, за обсягом виробництва соняшнику і соняшникової олії Україна є безперечним лідером, а за обсягами вирощування кукурудзи Україна впевнено посідає 4 місце. При цьому тільки в Україні вирощується 400 видів гібридних сортів цієї с/г культури», – підкреслив чиновник.

    Він також додав, що лише декілька продуктів, з виробництва яких Україна є лідером, можна віднести до продукції із середнім і високим рівнем доданої вартості.

    Нагадаємо, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявляє, що в ІІІ кварталі цього року безробіття серед населення у віці 15-70 років зменшилось до 7,3% проти 8% в ІІІ кварталі минулого року, а в працездатному віці – до 7,6%.

    Як повідомлялося, Молдова скуповує третину експорту української риби.

    рейтинг ВВП Україна
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