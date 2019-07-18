За крок до економічної кризи

Winter is coming

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Независимо от того, как будет сформирована власть, мы попадаем в жесткий кризис, для решения которого не существует популярных решений, который требует болезненных для общества и государства сокращений расходов, и самое главное - настоящих структурных реформ.

Итак, план сбора налогов в госбюджет Государственной фискальной службой в 2019-м провален - по данным на 16 июля в бюджет не поступило 37 миллиардов гривен от запланированных поступлений.

А общее сальдо госбюджета, включая общий и специальный фонды, а также ожидаемые поступления от бюджетных учреждений - минус 42,437 миллиардов гривен. Как закрыть такой дефицит?

Минфин изыскивает ресурсы под гособлигации, чтобы перекрыть ранее взятые внешние долги.

Облигации в гривне Минфин разместил под 15-18% - откуда такая доходность, из каких источников государство собирается ее обеспечивать?

Ведь негативное сальдо внешней торговли по сравнению с прошлым годом выросло, по данным Госстата на 27% по сравнению с прошлым годом, и составило 2,6 миллиарда долларов.

Дефицит бюджета с помощью облигаций не закрыть, дыра гораздо больше. Придется что-то резать. И если не предпринять срочные и комплексные меры, не представить стратегию выхода из кризиса, новому правительству придется начинать свою работу с включения на полную мощность печатного станка. Последствия высокой инфляции для уровня жизни все мы понимаем.

Единственный источник быстрой помощи и под выгодные условия - это МВФ. Реструктуризация внешних долгов с помощью дешевых ресурсов МВФ - привычный путь украинской власти. Но для этого надо хотя бы организовать для начала официальный визит президента в США, надо выполнить требования меморандума с МВФ. А пока Вашингтон даже не торопится назначать нового посла.

Глубокие структурные проблемы несовременного, не профессионального и давно разложившегося госаппарата, который надо собирать по новой, сейчас вылазят в полной мере. Все прорехи ручного управления страной в предыдущие годы видны, все, что прикрывали от реформ последние годы, не желая менять удобные и выгодные для отдельных руководителей страны правила игры.

С другой стороны, что для нас хорошо - вариантов для маневров у новой власти нет. Общество готово поддержать мобилизационные проекты реальных изменений, люди готовы оказать поддержку власти при условии, что будут видеть цели и пути. Украина прижата к стенке обстоятельствами - нам больше нельзя имитировать реформы, подменять частными решениями отсутствие стратегических изменений. Потеря популярности для власти будет неизбежной, заретушировать кризис нельзя. Однако если бизнес и общество увидят стратегию реформ, увидят, какие точки роста собирается обеспечить государство, у власти будет шанс отыграть все потерянное, и дать экономике заметный рост в будущем. Нужна заслуживающая доверия судебная система, полная либерализация валютного рынка, рынок земли, налоговая система, более выгодная для инвесторов, по сравнению хотя бы с нашими ближайшими соседями, и многое-многое другое. Реформы не бывают быстрыми, не бывают легкими и простыми, реформы требуют анализ, план действий, профессиональную кадровую политику, ответственность за результат и сроки.

И в государстве все переплетено - чтобы проводить реформы, необходимы эффективные силовые структуры и система правосудия. А силовые структуры и правосудие также немедленно требуют общей стратегии развития, планов реформ. Потому что в нынешнем виде важны не только профессиональные кадровые назначения, но и перестройка работы для реагирования на современные требования. Хватит раскрашивать труп советско-украинского бюрократического госаппарата.

В принципе, для народа, который остановил вторжение Путина, не решаемых задач нет. Наше поколение способно изменить все. Вопрос в скорости принятия решений - все в наших руках, но медлить нельзя.

Реформы начинаются там, где кончаются деньги, и судя по состоянию бюджета, сейчас время для очень больших реформ, которые будут требовать мобилизации гражданского общества и государства.

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