Міжнародний аудит перевірить діяльність «Укроборонпрому»



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Міжнародні експерти перевірять роботу українського оборонного концерну

За результатами засідання у середу Рада національної безпеки і оборони доручила провести аудит і ревізію діяльності Укроборонпрому.

Про це повідомляє прес-служба РНБО України.

«Секретар РНБО України повідомив, що за результатами засідання доручено провести аудит і ревізію діяльності ДК «Укроборонпром» та підприємств-учасників концерну із залученням іноземних експертів», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Генеральній прокуратурі, СБУ, НАБУ та ДБР рекомендовано здійснити перевірку і надати правову оцінку викладеним у ЗМІ фактам порушень у сфері оборонних закупівель та поінформувати громадськість про результати.

Як повідомляється, Кабінету міністрів доручено підвищити рівень прозорості та посилити контроль з боку держави за діяльністю Держконцерну «Укроборонпром», і залучити фахівців з країн-членів НАТО до роботи Наглядової ради ДК «Укроборонпром».

«Уряду доручено розглянути питання щодо створення центрального органу виконавчої влади для забезпечення реалізації державної військово-промислової політики та управління об'єктами державної власності у відповідній сфері», - зазначає прес-служба РНБОУ.

Також доручено ініціювати внесення змін до закону «Про державне оборонне замовлення» у частині підвищення рівня прозорості держзакупівель, зокрема, формування державного оборонного замовлення у формі відкритих даних, за виключенням вузької номенклатури оборонної продукції, що містить ознаки державної таємниці.

«У ході виконання ДОЗ необхідно надавати перевагу продукції, роботам та послугам оборонного призначення вітчизняного походження, та пріоритетності залучення національних виробників-постачальників до виконання державного оборонного замовлення», - наголосив секретар РНБО Олександр Турчинов.

Президент Петро Порошенко на засіданні РНБО, присвяченому реформуванню ДК «Укроборонпром», заявив, що Україна ініціює міжнародний аудит «Укроборонпрому».

Також під час засідання РНБО генпрокурор Юрій Луценко запропонував нову схему доставки військових деталей з РФ.

Нагадаємо, що 6 березня керівнику компанії, яка фігурує в розслідування щодо розкрадань в оборонному секторі України, було оголошено підозру в ухиленні від сплати податків.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Рада національної безпеки та оборони ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну «Укроборонпром».

Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.

Президент України Петро Порошенко вимагає термінового розслідування оприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці».

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Напередодні фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу

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