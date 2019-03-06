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    Скандал в «Укроборонпромі»: Порошенко назвав джерело «зливу» інформації

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    Президент Петро Порошенко під час засідання РНБО, 6 березня 2019 року&nbsp; - Скандал в «Укроборонпромі»: Порошенко назвав джерело «зливу» інформації
    Президент Петро Порошенко під час засідання РНБО, 6 березня 2019 року 
    Фото: Адміністрація президента

    Президент наголосив, що не має наміру когось покривати

    Президент Петро Порошенко заявив, що розслідування журналістів щодо корупції в оборонній сфері базується на витоку даних з правоохоронних органів.

    Про це він сказав у середу, 6 березня, під час засідання Ради національної безпеки й оборони.
    «Після виходу резонансної журналістської передачі щодо можливих зловживань у сфері закупівель в Укроборонпромі, яке базувалося на витоку інформації з правоохоронних органів, ... я підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони», - сказав Порошенко.

    Він також додав, що «хотів би сьогодні поговорити про те, що там правда, а що – ні».

    Президент наголосив, що не має наміру когось покривати у цьому скандалі. 

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    «Народ має знати правду. Якщо є підстави – людина має повністю відповідати. Якщо це є піар-технології… також має бути відповідна реакція. У вас сьогодні є всі можливості для того, щоб підготувати неупереджене, об’єктивне, прозоре розслідування, яке точно викликає довіру. І яке точно підтримає імідж України в світі. Ми не збираємося нікого і нічого покривати», - заявив Петро Порошенко на засіданні Ради нацбезпеки і оборони України

    «Ми збираємось, щоб рішучі кроки (були здійснені – ред.) у боротьбі з корупцією, з крадіжками, іншим порушенням закону, щоб ті, хто в цьому винні були притягнуті до відповідальності», - додав він.

    За його словами, йдеться про відновлення такої довіри, йдеться про захист армії і оборонного комплексу від будь-яких звинувачень.

    «Одним з головних досягнень України за кілька останніх років є зміцнення авторитету і довіри до української армії, до Збройних Сил України, до всього оборонно-промислового і оборонно-безпекового комплексу. Цієї мети ми досягли коштом великих жертв наших воїнів на фронті, великим зусиллям добровольців, волонтерів і всього українського народу», - підкреслив Петро Порошенко.

    Президент заявив: «І тому як Верховний Головнокомандувач я точно не дам зруйнувати довіру до армії ні тим, хто хоче наживатися на нашій армії і нашій обороноздатності, ні тим, хто через політичні цілі та політиканство готовий пожертвувати фундаментальними державними інтересами».

    Також під час засідання РНБО генпрокурор Юрій Луценко запропонував нову схему доставки військових деталей з РФ.

    Нагадаємо, що 6 березня керівнику компанії, яка фігурує в розслідування щодо розкрадань в оборонному секторі України, було оголошено підозру в ухиленні від сплати податків

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Рада національної безпеки та оборони ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну «Укроборонпром». 

    Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.

    Президент України Петро Порошенко вимагає термінового розслідування оприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці». 

    Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

    Напередодні фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу

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