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    ДБР викликало на допит ексміністра внутрішніх справ Могильова у справі про анексію Криму

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    Анатолій Могильов - ДБР викликало на допит ексміністра внутрішніх справ Могильова у справі про анексію Криму
    Анатолій Могильов
    Фото: facebook.com

    Анатолій Могильов також повідомив, в Державному бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження

    Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало на допит колишнього міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова у справі про анексію Криму. Про це Могильов написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    «Інформую. У понеділок запросили в ДБР дати свідчення у моїй заяві у справі анексії Криму», - написав Могильов.

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    Він також повідомив, що в ДБР відкрили кримінальне провадження.

    Могильов також підкреслив, що вважає злочином не тільки дію, але і бездіяльність перших осіб України в період анексії півострова.

    Як повідомлялось, у лютому адвокати колишнього президента Віктора Януковича просили Державне бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження проти секретаря Ради Національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, спікера парламенту Андрія Парубія та інших представників діючої влади за підозрою в незаконному захопленні влади і здачі Криму.

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