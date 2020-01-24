Від -13 у Карпатах до +8 на Одещині: прогноз погоди на п’ятницю



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24 січня середня температура в Україні вдень становитиме від 1° морозу до 4° тепла

У Києві сьогодні вдень місцями невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця

В Україні у п'ятницю, 24 січня, синоптики прогнозують ймовірність невеликого снігу лише у східних та північних областях, на дорогах подекуди ожеледиця, температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«У східних, вдень і в більшості північних областей місцями невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, на Прикарпатті та сході країни 4-9°, у гірських районах до 13° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, у західних областях і на Одещині 3-8° тепла», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні вдень місцями невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура у столиці вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла.

До слова, кліматологи кажуть, що станом на 22 січня метеорологічна зима до Києва ще не завітала.

Раніше стало відомо, що весна прийде вже у лютому: синоптики змінили прогноз для України.