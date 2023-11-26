26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна говорити неправду

26 листопада, Міжнародний день чоботяра, Міжнародний день Біблії. Віряни відзначають освячення церкви святого великомученика Георгія в Києві.

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Міжнародний день Біблії

В останню неділю листопада всі прихильники християнської релігії, незалежно від конфесійного спрямування, об’єднуються в спільних читаннях Святого Письма. Адже цей день об’явлений Міжнародним днем Біблії. В 2023 році цей день випадає на 26 листопада, а за ним слідує Міжнародний тиждень Біблії. Ця книга завжди була лідером за кількістю видань у світі. Християни по всьому світу вважають, що читаючи рядки Біблії, вони отримують віру, надію та підтримку в найважчі хвилини свого життя.

Офіційне проголошення Міжнародного дня Біблії відбулося в 1940-му році, коли група нью-йоркських бізнесменів започаткувала біблійну асоціацію. Цей час відзначився у всесвітній історії розквітом фашизму та Другою світовою війною. Тому новостворена організація ставила собі за мету відвернути увагу американців від тих жахів, що відбувалися в Європі, та зацікавити їх у читанні Біблії, яка спонукала покладатися на Бога.

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Міжнародний день чоботяра

Міжнародний день чоботяра (International Shoemaker Day), що відзначається 26 жовтня, – це день, присвячений вшануванню вікового ремесла майстрів, що створюють або ремонтують взуття.

Цей день віддає данину поваги кваліфікованим ремісникам, відомим як шевці, які протягом століть ремонтують і виготовляють взуття. У світі масового виробництва взуття Міжнародний день чоботяра привертає увагу до кропіткої і творчої роботи цих майстрів і майстринь, підкреслюючи важливість їхньої професії в нашому повсякденному житті.

Міжнародний день чоботяра – це час визнати і оцінити унікальні навички майстрів взуттєвої справи. Це день, щоб відсвяткувати традиції, відданість і майстерність, які вкладаються в ремонт і створення взуття. Це свято нагадує про цінність майстерності в епоху, коли домінують одноразові споживчі товари.

Яке сьогодні релігійне свято

Георгій Побідоносець залишив незабутній слід у православній історії як один з найшанованіших святих. У минулому київські князі мали звичай засновувати храми, присвячені своїм ангелам-охоронцям. Рівноапостольний князь Володимир, також відомий як Василь, збудував у Києві та Вишгороді храми імені святителя Василя Великого. Князь Ізяслав І, або Димитрій, створив храм і монастир на честь святого великомученика Димитрія. Князь Ярослав Мудрий, відомий як Георгій, поклав початок храму та монастиря великомученика Георгія, а також звів храм імени великомучениці Ірини, ангела-хранителя своєї дружини Інгігерди.

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Георгіївська церква, присвячена великомученику Георгію, є одним з перших монастирських храмів Києва XI століття. Розташовувалася вона перед брамою Святої Софії, на перетині сучасних вулиць Володимирської та Георгіївського провулка. Будівництво цієї церкви коштувало князю Ярославу значних зусиль і грошей, у процесі його зведення працювала велика кількість майстрів. Церква згадується у Лаврентіївському літописі, який свідчить про можливе освячення храму 26 листопада 1051 року митрополитом Київським Іларіоном. Ймовірно, церква зазнала руйнування під час занепаду старовинної частини Києва після місто було захоплено ордами хана Батия у 1240 році.

Що не можна робити цього дня

Якщо на дорозі ви знайдете гроші, не варто залишати їх собі, краще віддати на благодійність або жебракові.

Не можна намовляти на ближнього, говорити неправду, марно базікати.

Народні прикмети і традиції

Вдень снігова буря, значить вночі буде мороз;

Випало багато снігу – наступного року буде урожай зернових;

На небі яскраво мерехтять зірки, значить чекайте на вітряну і снігову погоду.

Пам’ятні події 26 листопада

1890 рік – в місті Боржомі (Грузія) запустили промисловий розлив однойменної води;

1901 рік – у Львові студенти виступають з вимогою створити український університет;

1917 рік – у Києві під час засідання Генерального секретаріату було затверджено статут «вільного козацтва»;

1966 рік – в Бретані (Франція) президентом Шарлем де Голлем була відкрита перша в світі припливна електростанція;

1970 рік – в місті Баро (Гваделупа) пройшла рекордна злива;

1977 рік – у Львові відкрили пам’ятник першодрукареві Івану Федорову;

2005 рік – в Україні запровадили День пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років (він припадає на останню суботу листопада).

Іменини

День ангела сьогодні відзначають Антон (Антонін), Никифор, Іван, Герман, Манефа.