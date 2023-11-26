Головна Новини
search button user button menu button

26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 листопада – Міжнародний день Біблії
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна говорити неправду

26 листопада, Міжнародний день чоботяра, Міжнародний день Біблії. Віряни відзначають освячення церкви святого великомученика Георгія в Києві.

Міжнародний день Біблії

26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

В останню неділю листопада всі прихильники християнської релігії, незалежно від конфесійного спрямування, об’єднуються в спільних читаннях Святого Письма. Адже цей день об’явлений Міжнародним днем Біблії. В 2023 році цей день випадає на 26 листопада, а за ним слідує Міжнародний тиждень Біблії. Ця книга завжди була лідером за кількістю видань у світі. Християни по всьому світу вважають, що читаючи рядки Біблії, вони отримують віру, надію та підтримку в найважчі хвилини свого життя.

Офіційне проголошення Міжнародного дня Біблії відбулося в 1940-му році, коли група нью-йоркських бізнесменів започаткувала біблійну асоціацію. Цей час відзначився у всесвітній історії розквітом фашизму та Другою світовою війною. Тому новостворена організація ставила собі за мету відвернути увагу американців від тих жахів, що відбувалися в Європі, та зацікавити їх у читанні Біблії, яка спонукала покладатися на Бога.

Міжнародний день чоботяра

26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Міжнародний день чоботяра (International Shoemaker Day), що відзначається 26 жовтня, – це день, присвячений вшануванню вікового ремесла майстрів, що створюють або ремонтують взуття.

Цей день віддає данину поваги кваліфікованим ремісникам, відомим як шевці, які протягом століть ремонтують і виготовляють взуття. У світі масового виробництва взуття Міжнародний день чоботяра привертає увагу до кропіткої і творчої роботи цих майстрів і майстринь, підкреслюючи важливість їхньої професії в нашому повсякденному житті.

Міжнародний день чоботяра – це час визнати і оцінити унікальні навички майстрів взуттєвої справи. Це день, щоб відсвяткувати традиції, відданість і майстерність, які вкладаються в ремонт і створення взуття. Це свято нагадує про цінність майстерності в епоху, коли домінують одноразові споживчі товари.

Яке сьогодні релігійне свято

Георгій Побідоносець залишив незабутній слід у православній історії як один з найшанованіших святих. У минулому київські князі мали звичай засновувати храми, присвячені своїм ангелам-охоронцям. Рівноапостольний князь Володимир, також відомий як Василь, збудував у Києві та Вишгороді храми імені святителя Василя Великого. Князь Ізяслав І, або Димитрій, створив храм і монастир на честь святого великомученика Димитрія. Князь Ярослав Мудрий, відомий як Георгій, поклав початок храму та монастиря великомученика Георгія, а також звів храм імени великомучениці Ірини, ангела-хранителя своєї дружини Інгігерди.

Георгіївська церква, присвячена великомученику Георгію, є одним з перших монастирських храмів Києва XI століття. Розташовувалася вона перед брамою Святої Софії, на перетині сучасних вулиць Володимирської та Георгіївського провулка. Будівництво цієї церкви коштувало князю Ярославу значних зусиль і грошей, у процесі його зведення працювала велика кількість майстрів. Церква згадується у Лаврентіївському літописі, який свідчить про можливе освячення храму 26 листопада 1051 року митрополитом Київським Іларіоном. Ймовірно, церква зазнала руйнування під час занепаду старовинної частини Києва після місто було захоплено ордами хана Батия у 1240 році.

Читайте також: Коли розпочнеться Різдвяний піст 2023 року. Новий церковний календар на листопад

Що не можна робити цього дня

  • Якщо на дорозі ви знайдете гроші, не варто залишати їх собі, краще віддати на благодійність або жебракові.
  • Не можна намовляти на ближнього, говорити неправду, марно базікати.

Народні прикмети і традиції 

  • Вдень снігова буря, значить вночі буде мороз;
  • Випало багато снігу – наступного року буде урожай зернових;
  • На небі яскраво мерехтять зірки, значить чекайте на вітряну і снігову погоду.

Пам’ятні події 26 листопада

  • 1890 рік – в місті Боржомі (Грузія) запустили промисловий розлив однойменної води;
  • 1901 рік – у Львові студенти виступають з вимогою створити український університет;
  • 1917 рік – у Києві під час засідання Генерального секретаріату було затверджено статут «вільного козацтва»;
  • 1966 рік – в Бретані (Франція) президентом Шарлем де Голлем була відкрита перша в світі припливна електростанція;
  • 1970 рік – в місті Баро (Гваделупа) пройшла рекордна злива;
  • 1977 рік – у Львові відкрили пам’ятник першодрукареві Івану Федорову;
  • 2005 рік – в Україні запровадили День пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років (він припадає на останню суботу листопада).

Іменини

День ангела сьогодні відзначають Антон (Антонін), Никифор, Іван, Герман, Манефа.

Теги: церква свято традиції університет місто благодійність урожай статут ремонт Грузія студенти будівництво Франція гроші пам’ятник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

6 листопада 1943 року Київ звільнили від фашистів
Свято, яке ми не святкуємо
7 листопада, 09:17
Олена Шуляк представила сумнівний законопроєкт
Пустилися берега. Хто відкриє вікно можливостей для охочих мати землю біля води Війна і бізнес
2 листопада, 11:30
У Dragon Capital назвали передумови для пом'якшення валютних обмежень
Зростання резервів НБУ до $45 млрд дозволить продовжувати пом’якшення валютних обмежень, – Dragon Capital
27 жовтня, 13:04
ЗМІ повідомили, коли можуть початися переговори щодо вступу України до ЄС
ЗМІ повідомили, коли можуть початися переговори щодо вступу України до ЄС
7 листопада, 01:41
Ексголова Ради НБУ зауважив, поки йде війна, принципових змін у формах отримання майбутньої допомоги не очікується
Хто дає гроші Україні? Названа найбільша п’ятірка кредиторів
19 листопада, 13:00
Новий центр Moderna буде розташований у Шанхаї
США вирішили відкрити потужний завод у Китаї: чим він займатиметься
8 листопада, 09:40
Оператори 3-го полку за допомогою БпЛА знищили ремонтну машину росіян і пошкодили танк Т-90 «Прорив»
Авдіївка: воїни ССО знищили російський танк «Прорив» (відео)
1 листопада, 08:33
«Це дуже важлива допомога для мене та моєї сім’ї», – поділився враженнями Олександр Дідур
Рінат Ахметов купує квартири захисникам Маріуполя, які отримали інвалідність Волонтерська ініціатива
9 листопада, 18:32
Україна вшановує мужність та патріотизм громадян, які відстоювали цінності свободи
Сьогодні в Україні – День гідності та свободи
21 листопада, 07:00

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Президент Латвії після пережитої в Києві російської повітряної атаки зробив важливу заяву
39K
Окупанти під Авдіївкою почали здаватися в полон
32K
Підсумки цієї ночі. Таких атак буде багато
18K
Пароль «картопля» не допоміг: прикордонники затримали групу ухилянтів
6217
Атака дронів на Київщину: в асфальті утворилася величезна вирва (фото)
6056
Пенсійний фонд назвав одну з головних причин втрати субсидії

Новини

Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Сьогодні, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 03:21
Умєров провів розмову з главою Пентагону: деталі
Сьогодні, 01:51
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
Ситуація в енергетиці цієї зими – набагато гірша, – Український інститут майбутнього
Вчора, 14:20
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
Вчора, 09:02

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua