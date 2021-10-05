Дайте дешевого газу! Будь ласка! Агенти Путіна в Україні попросили, Кремль радо відповів

У Кремлі відповіли на пропозицію Юрія Бойка повернутися до прямих постачань газу Україні

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що «Газпром» ніколи не заперечував можливість повернення до переговорів про прямі контракти на поставки газу Україні, це питання переговорів і економічної доцільності для компанії.

«Газпром» ніколи не заперечував таку можливість. «Газпром» – надійний постачальник газу, був, є, залишається і буде. Це все питання переговорів і власне економічної доцільності для компанії», – сказав Пєсков журналістам, передає Енергореформа.

Так він відповів на питання про те, що в Києві стали звучати пропозиції повернутися до переговорів з «Газпромом», щоб отримувати газ безпосередньо з Росії, і чи готова Росія розглянути таку можливість.

Пропозицію повернутися до прямих постачань газу з РФ озвучив співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій у Верховній Раді 4 жовтня.

«Я вважаю, що ми повинні повернутися до прямих контрактів з російським «Газпромом» так, як це зробила Угорщина», – сказав він.

Крім того, під час погоджувальної ради Разумков назвав справжню ціну газу.

«Був підписаний меморандум, там записані ціни для населення…У мене була дискусія з паном Філатовим (мер Дніпра – ред.), він розповідав, що закріплена ціна в меморандумі – 13 тис. 660 грн для комунальних підприємств, для лікарень, для шкіл. Але він трошки забув додати, що це ціна без ПДВ та транспортування. Після ефіру мені багато мерів написало, що вийде близько 19 100. Давайте людям казати правду, вони ж повинні розуміти, на що розраховувати. І місцеві бюджети повинні також це розуміти. Це не добре і не погано, але ми ж обіцяли, що будемо чесні», – наголосив Разумков

Нагадаємо, на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписали меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021-2022. Згідно з ухваленим меморандумом, місцева влада не підвищуватиме тарифів на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону.

До слова, уряд України розробив п’ять кроків для успішного проходження опалювального сезону в країні.

До слова, російський «Газпром» з 1 жовтня почав постачати газ до Угорщини за довгостроковим контрактом в обхід України.

Газопостачальні компанії України оприлюднили свої цінники на жовтень. Як і п'ять попередніх місяців, у жовтні річні фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.