Молдова заборонила в'їзд іноземцям з країн, де виявлено коронавірус



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Молдова з 10 березня заборонить в'їзд іноземцям, які прилітають в країну літаком

Обмеження запроваджуються з 10 березня

На борт літаків, що летять в Кишинів з країн, де зафіксовані випадки захворювання коронавірусом, пускатимуть лише громадян Молдови.

Про це повідомив прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку, передає місцеве видання NewsMaker.

Обмеження запроваджуються з 10 березня.

«Із завтрашнього дня ми теж маємо намір ввести обмежувальні заходи. У зонах ризику ми будемо пускати на борт тільки громадян Молдови», - зазначив Кіку.

За його словами, Молдова не може повністю заборонити польоти з цих країн, так як «люди все одно будуть приїжджати на мікроавтобусах в ще гіршому стані».

Прем'єр-міністр підкреслив, що його країна не може заборонити своїм громадянам повертатися додому.

«Це наші люди, і ми зобов'язані пустити їх додому. Тобто зараз ми не припинимо польоти. Скільки триватиме цей етап, складно сказати. Думаю, проблема не вирішиться швидко», - зазначив він.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 березня, у світі зареєстровано 110 041 випадок зараження Covid-19, 3825 людей померло, 62053 одужали.

До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.