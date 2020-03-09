Італію повністю закривають на карантин
По всій Італії буде заборонено проведення масових заходів, включно зі спортивними змаганнями, похоронами і весіллямиПрем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте оголосив про закриття на карантин усіх регіонів країни через епідемію коронавірусу COVID-19.
Про це повідомляє The Guardian.
Уряд розповсюдив карантинні заходи у зв’язку з коронавірусом на всю територію Італії.
По всій Італії буде заборонено проведення масових заходів, включно зі спортивними змаганнями, похоронами і весіллями, будуть закриті кінотеатри, театри, тренажерні зали, дискотеки і паби. Всі школи та університети будуть закриті до 3 квітня.
Конте заявив, що рішення про закриття країни на карантин набуде чинності у вівторок, 10 березня.
Обмеження в 60-мільйонній країні були прийняті, щоб захистити громадян від епідемії коронавірусу, особливо з найбільш уразливих категорій, наголосив глава уряду Італії.
Як повідомлялося, станом на ранок 9 березня, у світі зареєстровано 110 041 випадок зараження Covid-19, 3825 людей померло, 62053 одужали.
До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.
Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.
Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.
Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.
Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.