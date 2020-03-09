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    Італію повністю закривають на карантин

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    Італія стала епіцентром коронавірусу у Європі - Італію повністю закривають на карантин
    Італія стала епіцентром коронавірусу у Європі

    По всій Італії буде заборонено проведення масових заходів, включно зі спортивними змаганнями, похоронами і весіллями

    Прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте оголосив про закриття на карантин усіх регіонів країни через епідемію коронавірусу COVID-19.

    Про це повідомляє The Guardian.

    Уряд розповсюдив карантинні заходи у зв’язку з коронавірусом на всю територію Італії.

    По всій Італії буде заборонено проведення масових заходів, включно зі спортивними змаганнями, похоронами і весіллями, будуть закриті кінотеатри, театри, тренажерні зали, дискотеки і паби. Всі школи та університети будуть закриті до 3 квітня.

    Конте заявив, що рішення про закриття країни на карантин набуде чинності у вівторок, 10 березня.

    Обмеження в 60-мільйонній країні були прийняті, щоб захистити громадян від епідемії коронавірусу, особливо з найбільш уразливих категорій, наголосив глава уряду Італії.

    Як повідомлялося, станом на ранок 9 березня, у світі зареєстровано 110 041 випадок зараження Covid-19, 3825 людей померло, 62053 одужали.

    До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

    Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

    Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

    Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

    Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

    Італія карантин Джузеппе Конте коронавірус
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