Італію повністю закривають на карантин



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Італія стала епіцентром коронавірусу у Європі

По всій Італії буде заборонено проведення масових заходів, включно зі спортивними змаганнями, похоронами і весіллями

Прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте оголосив про закриття на карантин усіх регіонів країни через епідемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє The Guardian.

Уряд розповсюдив карантинні заходи у зв’язку з коронавірусом на всю територію Італії.

По всій Італії буде заборонено проведення масових заходів, включно зі спортивними змаганнями, похоронами і весіллями, будуть закриті кінотеатри, театри, тренажерні зали, дискотеки і паби. Всі школи та університети будуть закриті до 3 квітня.

Конте заявив, що рішення про закриття країни на карантин набуде чинності у вівторок, 10 березня.

Обмеження в 60-мільйонній країні були прийняті, щоб захистити громадян від епідемії коронавірусу, особливо з найбільш уразливих категорій, наголосив глава уряду Італії.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 березня, у світі зареєстровано 110 041 випадок зараження Covid-19, 3825 людей померло, 62053 одужали.

До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.