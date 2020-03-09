В Ірані семеро чоловік померли, спробувавши лікуватися метанолом від коронавірусу



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В Ірані семеро осіб загинуло від метанолу, який вони вживали для захисту від коронавірусу

В Ірані від етанолу отруїлись вже 48 людей, четверо з яких втратили зір

В Іранському місті Ахваз іранської провінції Альборз сім осіб померли після вживання метилового спирту в якості захисту від коронавірусу.

Про це повідомляє видання Irna.

Зазначається, що від етанолу отруїлись вже 48 людей, четверо з яких втратили зір. У прокуратурі допускають, що кількість жертв може збільшитись.

Повідомляється, що інформація про те, що алкоголь допомагає від коронавірусної інфекції розійшлася по соцмережах. Але чому іранці почали вживати саме метиловий спирт, невідомо.

Нагадаємо, це не єдиний винахід в Ірані для боротьби проти коронавірусу. Раніше місцеві жителі винайшли цікавий спосіб захиститися від китайського коронавірусу COVID-19: потрібно облизати ворота мечеті, які нібито вважаються потужним вірусофагом.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 березня, у світі зареєстровано 110 041 випадок зараження Covid-19, 3825 людей померло, 62053 одужали.