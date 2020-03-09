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    У Канаді зафіксована перша смерть від коронавірусу

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    Перша смерть в Канаді зареєстрована в Норт-Ванкувері - У Канаді зафіксована перша смерть від коронавірусу
    Перша смерть в Канаді зареєстрована в Норт-Ванкувері

    В Канаді загальна кількість інфікованих досягла 72

    У Канаді помер пацієнт, що заразився коронавірусом COVID-19. Це перший летальний випадок у країні.

    Про це повідомляє CBC News.

    Перша смерть в країні зареєстрована в Норт-Ванкувері.

    Від коронавірусної інфекції помер літній чоловік, який проживає в будинку для літніх людей. Ще у двох постояльців виявили COVID-19.

    Згідно з оновленими даними, в Канаді загальна кількість інфікованих досягла 72.

    Як повідомлялося, станом на ранок 9 березня, у світі зареєстровано 110 041 випадок зараження Covid-19, 3825 людей померло, 62053 одужали.

    До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

    Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

    Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

    Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

    Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

    Канада смерть чоловік вірус коронавірус
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