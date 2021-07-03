Молдова забороняє гастролі артистів, що виступали в Криму

Новий президент країни перегляне проросійську політику попередника в царині культури

Виступи артистів, які гастролювали раніше у Криму, у Молдові неможливі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла радниця президентки республіки Анджела Брашовяну-Ерізану.

«Мова йшла про музичні смаки й погляди колишнього президента, який міг сам собі підносити такі подарунки (виступи артистів, які гастролювали у Криму в Молдові – ред.). Зараз такі речі неможливі», – сказала Анджела Брашовяну-Ерізану.

Вона додала, що наразі можливе обговорення питання щодо повернення до впровадження певного регламенту проведення концертів.

«Питань багато і, напевно, потрібно повернутися до регламенту, який припадає пилом десь в надрах міністерства культури й змусити його працювати», – сказала вона.

Відмітимо, що одна з російських артистів, які гастролювали в окупованому Криму та у Республіці Молдова є дружина лідера Партії Шор – Жасмін.

Як повідомлялося раніше, попередник Санду Ігор Додон не визнавав Крим українським, про що висловлювався неодноразово і в зв’язку з чим Володимир Зеленський та експрезидент Петро Порошенко відмовлялися з ним зустрічатися. Більш того, Додон взагалі жодного разу не спілкувався з чинним президентом України. У зв’язку із заявами колишнього молдавського лідера, що «Крим належить Російській Федерації» у України з Молдовою були досить прохолодні стосунки кілька останніх років. В інтерв’ю The New York Times Володимир Зеленський сказав, що симпатизує новому президентові Молдови.

Нагадаємо, що Україна, Молдова та Румунія працюють над транснаціональним культурним проєктом зі збереження залишків культури Кукутень-Трипілля та включення її памʼяток до списку світової спадщини UNESCO.