  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Молдова забороняє гастролі артистів, що виступали в Криму

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Радники Майї Санду обіцяють нові регламенти для російських виконавців - Молдова забороняє гастролі артистів, що виступали в Криму
    Радники Майї Санду обіцяють нові регламенти для російських виконавців
    Фото: «Європейська правда»

    Новий президент країни перегляне проросійську політику попередника в царині культури

    Виступи артистів, які гастролювали раніше у Криму, у Молдові неможливі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла радниця президентки республіки Анджела Брашовяну-Ерізану.

    «Мова йшла про музичні смаки й погляди колишнього президента, який міг сам собі підносити такі подарунки (виступи артистів, які гастролювали у Криму в Молдові – ред.). Зараз такі речі неможливі», – сказала Анджела Брашовяну-Ерізану.

    Вона додала, що наразі можливе обговорення питання щодо повернення до впровадження певного регламенту проведення концертів.

    «Питань багато і, напевно, потрібно повернутися до регламенту, який припадає пилом десь в надрах міністерства культури й змусити його працювати», – сказала вона.

    Відмітимо, що одна з російських артистів, які гастролювали в окупованому Криму та у Республіці Молдова є дружина лідера Партії Шор – Жасмін.

    Як повідомлялося раніше, попередник Санду Ігор Додон не визнавав Крим українським, про що висловлювався неодноразово і в зв’язку з чим Володимир Зеленський та експрезидент Петро Порошенко відмовлялися з ним зустрічатися. Більш того, Додон взагалі жодного разу не спілкувався з чинним президентом України. У зв’язку із заявами колишнього молдавського лідера, що «Крим належить Російській Федерації» у України з Молдовою були досить прохолодні стосунки кілька останніх років. В інтерв’ю The New York Times Володимир Зеленський сказав, що симпатизує новому президентові Молдови.

    Нагадаємо, що Україна, Молдова та Румунія працюють над транснаціональним культурним проєктом зі збереження залишків культури Кукутень-Трипілля та включення її памʼяток до списку світової спадщини UNESCO.

    Читайте також: Радниця президентки Санду: Виступи артистів, які гастролювали в Криму, в Молдові неможливі

    Теги: Петро Порошенко Крим Молдова Володимир Зеленський Україна Ігор Додон президент дружина Майя Санду
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Молдова забороняє гастролі артистів, що виступали в Криму