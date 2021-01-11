Санду їде до Києва підписати низку документів

Переговори відбудуться 12 січня в Києві, куди Маайя Санду приїде з офіційним візитом

Лідери двох країн підпишуть низку двосторонніх документів

Президент України Володимир Зеленський завтра, 12 січня, в Києві проведе зустріч із президенткою Молдови Майєю Санду, під час якої мають бути укладені низка документів. Санду прибуде до Києва 12 січня.

Про це повідомляє пресслужба Офісу.

«12 січня президент України Володимир Зеленський у Києві проведе переговори з президентом республіки Молдова Майєю Санду, яка перебуватиме в Україні з офіційним візитом», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі президента Молодови раніше повідомили, що Майя Санду проведе зустріч з Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і головою Верховної ради Дмитром Разумковим.

Вона також назвала питання, які хоче обговорити з Зеленським.

«У нас є багато конкретних запитань, на які ми повинні знайти відповіді. Це і питання безпеки в регіоні, і питання нашого шляху в Європейський союз, ті реформи, які ми повинні впроваджувати, щоб наблизити наші країни до ЄС. І, звичайно, питання про делімітацію кордонів, і щодо гідроелектростанції», - зазначила Санду.

Крім того, через візит Санду в Києві можуть обмежити транспортний рух.

«12 січня у зв'язку з офіційним візитом до України президента Республіки Молдова Майї Санду можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в Києві. Так, у столиці можливі незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках центральної частини міста», - йдеться в повідомленні Управління державної охорони України у Facebook.

Новообрана президентка Молдови Майя Санду розповіла про перші кроки на посаді президентки Молдови.

24 грудня відбулася інавгурація Санду. На церемонію вона вдягнула скромну сукню блакитного кольору, а також звернулася до громадян українською мовою. Під час урочистих заходів жителі країни освистали колишнього президента Молдови Ігоря Додона.

Нагадаємо, Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови за підсумками підрахунку 100% голосів виборців. Її підтримали 57,72% жителів країни. Президент України Володимир Зеленський зізнався у симпатіях новій президентці Молдови.

Санду заявила, що країна потребує повної зміни влади, і для цього необхідні дострокові парламентські вибори. Вона також звинуватила Ігоря Додона в спробі узурпувати владу.