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    Зеленський зустрів Санду в Маріїнському палаці

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    Президенти України та Молдови 12 січня проводять зустріч у Києві - Зеленський зустрів Санду в Маріїнському палаці
    Президенти України та Молдови 12 січня проводять зустріч у Києві
    Скріншот

    Лідери України та Молдови сьогодні підпишуть низку документів

    Сьогодні, 12 січня, у Маріїнському палаці відбулась офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Республіки Молдова Майї Санду. 

    Відомо, що у Києві президентка Молдови зустрінеться не лише із Зеленським, а й зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим та главою уряду Денисом Шмигалем. 

    Також напередодні стало відомо, що Зеленський і Санду зустрінуться без журналістів

    Як повідомлялося, президентка Молдови Майя Санду їде до Києва підписати низку документів.

    Отже, за протоколом 12 січня об 11:00 відбулася вже офіційна церемонія зустрічі Зеленського і Санду, о 13:00 запланована церемонія підписання двосторонніх документів, о 13:10 – заяви президентів.

    Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови. Її підтримали 57,72% жителів країни. Президент України Володимир Зеленський зізнався у симпатіях новій президентці Молдови.

    Теги: Молдова Володимир Зеленський Україна президент Майя Санду
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