Зеленський зустрів Санду в Маріїнському палаці

Президенти України та Молдови 12 січня проводять зустріч у Києві

Лідери України та Молдови сьогодні підпишуть низку документів

Сьогодні, 12 січня, у Маріїнському палаці відбулась офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Республіки Молдова Майї Санду.

Відомо, що у Києві президентка Молдови зустрінеться не лише із Зеленським, а й зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим та главою уряду Денисом Шмигалем.

Також напередодні стало відомо, що Зеленський і Санду зустрінуться без журналістів.

Як повідомлялося, президентка Молдови Майя Санду їде до Києва підписати низку документів.

Отже, за протоколом 12 січня об 11:00 відбулася вже офіційна церемонія зустрічі Зеленського і Санду, о 13:00 запланована церемонія підписання двосторонніх документів, о 13:10 – заяви президентів.

Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови. Її підтримали 57,72% жителів країни. Президент України Володимир Зеленський зізнався у симпатіях новій президентці Молдови.