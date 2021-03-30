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    Санду скликала Вищу раду безпеки, щоб обговорити майно Молдови в Україні

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    Президентка Молдови Майя Санду - Санду скликала Вищу раду безпеки, щоб обговорити майно Молдови в Україні
    Президентка Молдови Майя Санду

    На засіданні рада обговорить неправильне управління майном Молдови в Україні і його втрату

    Президентка Молдови Майя Санду скликає Вищу раду безпеки маючи намір обговорити управління майном Молдови в Україні.

    Про це повідомляє Newsmaker.

    Засідання призначене на 11:00 30 березня.

    Зазначається, що на засіданні рада обговорить неправильне управління майном Молдови в Україні і його втрату, а також боротьбу з контрабандою і трафіком наркотиків.

    Йдеться зокрема про втрату Молдовою численних санаторіїв на території України.

    Останні збори Вищої ради безпеки проходили 13 березня, після яких президент закликала уряд Молдови і парламент ввести в країні більш жорсткі обмежувальні заходи щодо стримування поширення коронавірусу.

    Нагадаємо, президентка Майя Санду вступила на посаду наприкінці грудня, але більшість у парламенті досі залишається під контролем соціалістів. Ще на початку каденції Санду соратники експрезидента Ігоря Додона у парламенті розставили політичні пастки для нової адміністрації.

    Вони ухвалили суперечливі закони, які загрожують негативними наслідками для країни, в той час, коли політичну відповідальність за це буде лежати на новій команді. Однак політичне протистояння не просто не завершене, воно тільки набирає обертів.

    Напередодні Санду заявила: якщо конституційний суд дозволить, то парламент Молдови буде розпущений.

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    Теги: Молдова Україна президент майно Майя Санду
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