Санду скликала Вищу раду безпеки, щоб обговорити майно Молдови в Україні

На засіданні рада обговорить неправильне управління майном Молдови в Україні і його втрату

Президентка Молдови Майя Санду скликає Вищу раду безпеки маючи намір обговорити управління майном Молдови в Україні.

Про це повідомляє Newsmaker.

Засідання призначене на 11:00 30 березня.

Зазначається, що на засіданні рада обговорить неправильне управління майном Молдови в Україні і його втрату, а також боротьбу з контрабандою і трафіком наркотиків.

Йдеться зокрема про втрату Молдовою численних санаторіїв на території України.

Останні збори Вищої ради безпеки проходили 13 березня, після яких президент закликала уряд Молдови і парламент ввести в країні більш жорсткі обмежувальні заходи щодо стримування поширення коронавірусу.

Нагадаємо, президентка Майя Санду вступила на посаду наприкінці грудня, але більшість у парламенті досі залишається під контролем соціалістів. Ще на початку каденції Санду соратники експрезидента Ігоря Додона у парламенті розставили політичні пастки для нової адміністрації.

Вони ухвалили суперечливі закони, які загрожують негативними наслідками для країни, в той час, коли політичну відповідальність за це буде лежати на новій команді. Однак політичне протистояння не просто не завершене, воно тільки набирає обертів.

Напередодні Санду заявила: якщо конституційний суд дозволить, то парламент Молдови буде розпущений.