  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Момент катастрофи російського літака у Туреччині потрапив на відео (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пожежний літак Росії вдарився в гору. - Момент катастрофи російського літака у Туреччині потрапив на відео (відео)
    Пожежний літак Росії вдарився в гору.
    фото: TRT Haber

    Опубліковали відео удару в гору пожежного літака Бе-200

    Удар в гору пожежного літака Бе-200, який розбився в суботу, 14 серпня, на південному сході Туреччини, потрапив на відео. Момент катастрофи опублікував Telegram-канал «Підйом».

    Повідомляється, що екіпаж літака складався з восьми чоловік, в тому числі були шестеро росіян і двоє турків. В даний час доля екіпажу невідома.

    Авіалайнер розбився поблизу міста Кахраманмараш. Уточнюється, що літак був орендований у Росії для боротьби з лісовими пожежами.

    Читайте також:
    Теги: Туреччина катастрофа літак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Момент катастрофи російського літака у Туреччині потрапив на відео (відео)