Момент катастрофи російського літака у Туреччині потрапив на відео (відео)

Опубліковали відео удару в гору пожежного літака Бе-200

Удар в гору пожежного літака Бе-200, який розбився в суботу, 14 серпня, на південному сході Туреччини, потрапив на відео. Момент катастрофи опублікував Telegram-канал «Підйом».

Повідомляється, що екіпаж літака складався з восьми чоловік, в тому числі були шестеро росіян і двоє турків. В даний час доля екіпажу невідома.

Авіалайнер розбився поблизу міста Кахраманмараш. Уточнюється, що літак був орендований у Росії для боротьби з лісовими пожежами.

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