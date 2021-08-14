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    У Туреччині розбився пожежний літак

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    Пожежний літак гасив пожежу, яка виникла внаслідок удару блискавки. - У Туреччині розбився пожежний літак
    Пожежний літак гасив пожежу, яка виникла внаслідок удару блискавки.
    Фото: TRT Haber

    У провінції Кахраманкараш на півдні Туреччини зазнав аварії пожежний літак, на борту якого було 8 людей

    Пожежний літак, який був залучений до гасіння лісової пожежі, розбився в Кахраманмараші, пошуково-рятувальні групи направлені в район аварії, повідомляє TRT Haber.

    Зазначається, що літак був орендований у Росії головним управлінням лісового господарства та використовувався Аданинським регіональним управлінням лісового господарства.

    У заяві губернатор Кахраманмарашу Омера Фарука Джошкуна вказується, що пожежа, яку намагалися загасити, виникла внаслідок удару блискавки в лісовій зоні в одному з районів провінції.

    Як повідомляє телеканал NTV з посиланням на міноборони РФ, на борту літака марки Бе-200 було 8 осіб, з яких 5 громадяни Росії та 3 громадяни Туреччини.

    Зазначається, що після того, як літак вилив воду на місце пожежі, він не зміг піднятися і врізався в гору. Про долю екіпажу і людей на борту не повідомляється.

    Нагадаємо, 28 липня поблизу провінції Анталія спалахнули лісові пожежі. Згодом вони поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін і Мугла.

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    Теги: пожежа Міноборони Анталія Міноборони РФ літак аварія
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    У Туреччині розбився пожежний літак