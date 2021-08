У США літак впав на житловий будинок, є загиблі

У місті Вікторія, штат Міннесота, розбився літак. Ніхто із тих, хто перебував на борту, не вижив. Про це повідомляє телеканал Fox9.

Інформують, що одномоторний літак вилетів з муніципального аеропорту Олександрії та мав приземлитися в аеропорту Flying Cloud в Еден-Прері, але врізався у будинок. Літак впав на землю, перш ніж вибухнув полум’ям на вільній ділянці, а потім змістився до дому.

