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    У США літак впав на житловий будинок, є загиблі

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    Уламки літака у Вікторії, штат Міннесота - У США літак впав на житловий будинок, є загиблі

    Уламки літака у Вікторії, штат Міннесота

    Фото Fox9

    Літак врізався в будинок, в якому на момент інциденту не було людей

    У місті Вікторія, штат Міннесота, розбився літак. Ніхто із тих, хто перебував на борту, не вижив. Про це повідомляє телеканал Fox9.

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    У США літак впав на житловий будинок, є загиблі
    У США літак впав на житловий будинок, є загиблі
    Скріншот з відео Kare11

    Інформують, що одномоторний літак вилетів з муніципального аеропорту Олександрії та мав приземлитися в аеропорту Flying Cloud в Еден-Прері, але врізався у будинок. Літак впав на землю, перш ніж вибухнув полум’ям на вільній ділянці, а потім змістився до дому.

    Ніхто на землі не постраждав. Поліція зараз працює над визначенням, що саме стало причиною аварії.

    Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті внаслідок падіння легкомоторного спортивного літака загинуло чотири людини.

    Нагадаємо, вранці 6 липня у МНС Росії повідомили, що літак, який прямував в Палану на Камчатці, не виходить на зв’язок. Район маршруту Ан-26 досліджують два вертольоти і спецлітак.

    Теги: США авіакатастрофа літак поліція будинок
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    У США літак впав на житловий будинок, є загиблі