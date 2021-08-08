У США літак впав на житловий будинок, є загиблі

Літак врізався в будинок, в якому на момент інциденту не було людей

У місті Вікторія, штат Міннесота, розбився літак. Ніхто із тих, хто перебував на борту, не вижив. Про це повідомляє телеканал Fox9.

Інформують, що одномоторний літак вилетів з муніципального аеропорту Олександрії та мав приземлитися в аеропорту Flying Cloud в Еден-Прері, але врізався у будинок. Літак впав на землю, перш ніж вибухнув полум’ям на вільній ділянці, а потім змістився до дому.

The sheriff's office says there were no survivors aboard a plane that crashed in Victoria, Minnesota Saturday evening striking a house. https://t.co/le8auTKTd2 — FOX 9 (@FOX9) August 8, 2021

Ніхто на землі не постраждав. Поліція зараз працює над визначенням, що саме стало причиною аварії.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті внаслідок падіння легкомоторного спортивного літака загинуло чотири людини.

Нагадаємо, вранці 6 липня у МНС Росії повідомили, що літак, який прямував в Палану на Камчатці, не виходить на зв’язок. Район маршруту Ан-26 досліджують два вертольоти і спецлітак.