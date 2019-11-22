Вчені винайшли аерогель, що допомагає зростатися кісткам за лічені дні



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Новинка не тільки лікує переломи за короткий проміжок часу, а й допоможе жити повноцінним життям людям з діагнозом рак кісток

Аерогель створений з натурального шовку, що робить його міцним і легким

Вчені винайшли аерогель, що активно стимулює ріст нової кісткової тканини, завдяки чому поламані кістки зростаються буквально за кілька днів, пише Inverse.

Новинка не тільки лікує переломи за короткий проміжок часу, а й допоможе жити повноцінним життям людям з діагнозом рак кісток.

Аерогель - силікагель з натурального шовку. Це робить матеріал міцним і легким.

Винахід фахівців вже успішно показав себе під час випробуваннях на мишах. Гризунам вводили речовину, при цьому загоєння кісток проходило швидше і краще.

Нагадаємо, що низький тиск, сильний вітер і висока вологість підсилюють хронічні болі.