Мосійчук: вбивці Окуєвої та ті, хто вчинив на мене замах - одні й ті ж люди

Виконавці цих жахливих злочинів знаходяться в Україні – народний депутат

За словами народного депутата Ігора Мосійчука, замах на нього і вбивство Аміни Окуєвої справа рук одних і тих же осіб. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. «Сліди цих осіб тягнуться на Кавказ до Рамзана Кадирова та відповідно його кремлівського господаря. Зараз це твердження Адама Окуєва повінстю підтвердилось», - написав



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Нардеп Ігор Мосійчук

Виконавці цих жахливих злочинів знаходяться в Україні – народний депутат

За словами народного депутата Ігора Мосійчука, замах на нього і вбивство Аміни Окуєвої справа рук одних і тих же осіб. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сліди цих осіб тягнуться на Кавказ до Рамзана Кадирова та відповідно його кремлівського господаря. Зараз це твердження Адама Окуєва повінстю підтвердилось», - написав народний депутат.

За словами Мосійчука, виконавці злочинів знаходяться в Україні. «Хоча не факт, що більшість з них живі. Скоріше всього, що їх методично зачищають. Правоохоронці роблять все, щоб затримати живим хоч когось. На жаль поки безрезультатно», - додав нардеп.

Як повідомлялося, 25 жовтня ввечері на виході з телеканалу Еспресо, коли народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук виходив з будівлі, стався направлений вибух.

В СБУ повідомили, що в результаті вибуху загинули дві людини: помер охоронець Мосійчука та перехожий, який проживав у сусідньому під'їзді.

У слідчих є відео з терористом, який привіз мопед з вибухівкою під телеканал Еспресо

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк вважає, що вибух, в якому був поранений нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук, це терористичний акт. Радикали заявляють, що замах на Мосійчука - це справа рук Кадирова.

У прокуратурі назвали всі версії замаху.

У Кремлі назвали «проявом русофобії» звинувачення в причетності до замаху на Мосійчука.

Нагадаємо, 30 жовтня ввечері автомобіль, в якому їхала доброволець АТО Аміна Окуєва, був обстріляний на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області. В результаті отриманих поранень Аміна загинула, її чоловік Адам Осмаєв отримав поранення.