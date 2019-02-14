Мосійчука жорстко потролили в НАБУ: куди принести бензин?



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Ігор Мосійчук Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Раніше Ігор Мосійчук запропонував підпалити себе під посольством США чи у Раді

Нардеп від «Радикальної партії Ляшка» Ігор Мосійчук за позовом якого відсторонили від посади виконуючу обов’язки міністра охорони здоров’я Уляну Супрун, розповів про свій візит в НАБУ.

Про це Мосійчук написав у своїй сторінці в Facebook.

«Побував на допиті в НАБУ. Відмовився давати будь-які покази згідно ст. 63 Конституції України до закінчення виборчої президентської компанії. Раджу так само вчиняти всім політикам, яких будь-які правоохоронні органи невмотивовано будуть викликати на допити», - повідомив нардеп.

Він також зазначив, що біля НАБУ його «неприємно вразив один з співробітників».

«Під час відвідин НАБУ неприємно вразив один з співробітників, який помітивши мене почав запитувати: куди принести бензин для самоспалення? Невже це рівень НАБУ? А приїхавши до офісу мої помічники зафіксували якогось «тіхаря», який знімав під’їзд і вхід в офіс Олега Ляшка і мій», - підкреслив Мосійчук.

Нагадаємо, Ігор Мосійчук запропонував підпалити себе під посольством США, щоб довести Віталію Шабуніну, що опоблоківець Олександр Долженков не причетний до складання постанови щодо Уляни Супрун.

Раніше Центр протидії корупції повідомив, що пояснювальну записку до проекту постанови нардепа щодо привласнення Уляною Супрун повноважень міністра готували на комп’ютері нардепа від Опоблоку Олександра Долженкова. Про це стало відомо із властивостей документу пояснювальної записки до постанови.

Нагадаємо, 5 лютого суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Сергій Каракашьян виніс ухвалу про забезпечення позову, якою заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України.

Суддя самовільно відсторонив Супрун від виконання обов’язків міністра ще до розгляду по суті позову народного депутата від “Радикальної партії” Ігоря Мосійчука. Уже 15 лютого відбудеться перше засідання у справі, і суд вже зобов’язав Супрун подати всі матеріали, на підставі яких її призначили на посаду, а також пояснення щодо наявності у неї іншого громадянства.

11 лютого суд розглядав клопотання Кабміну, який просив скасувати обмеження для Супрун. Однак суддя досі не виніс рішення.