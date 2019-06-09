Москаль вийшов із Блоку Петра Порошенка (документ)



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Політик просить «припинити членство в політичній партії Блок Петра Порошенка «Солідарність»

Ще один соратник Порошенка покинув лави БПП

Геннадій Москаль написав заяву в Центральну раду політичної партії Блок Петра Порошенка «Європейська Солідарність» про вихід із партії. Також він склав із себе повноваження голови Закарпатської обласної організації БПП. Про це повідомляє офіційний сайт Москаля.

«У п’ятницю 7 червня Геннадій Москаль написав заяву в Центральну раду політичної партії Блок Петра Порошенка «Солідарність» про вихід із партії», - йдеться в повідомленні.





У заяві політик просить «припинити членство в політичній партії Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«Також повідомляю, що складаю з себе повноваження голови Закарпатської територіальної організації політичної партії Блок Петра Порошенка «Солідарність», - написав Москаль.

Як раніше повідомлялося, після другого туру виборів Геннадій Москаль написав заяву на звільнення з посади голови Закарпатської ОДА