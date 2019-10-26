В Україні з’явилося ще одне професійне свято



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Фото: Кордон

В Україні з 1992 року 25 червня відзначається «День митної служби України»

Українські митники відтепер 25 червня відзначатимуть власне професійне свято.

Про це Держмитслужба повідомила у Фейсбуці з посиланням на відповідний указ Президента Володимира Зеленського. На сайті Глави держави цього указу наразі немає.

«Нарешті є день митника! Чекаємо на привітання 25 червня», – йдеться у повідомленні.

Водночас в Україні з 1992 року 25 червня відзначається свято, яке має назву «День митної служби України».

25 червня 1991 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про митну справу в Україні». Відповідний указ про святкові і пам’ятні дати №353/92 Президент Леонід Кравчук підписав 22 червня 1992 року.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань забезпечує захист для контрабандної діяльності на Одеській митниці.

Нагадаємо, Уряд оприлюднив постанову щодо відпочинку на новорічні свята.