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    Події в Україні

    В Україні з’явилося ще одне професійне свято

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    В Україні з’явилося ще одне професійне свято
    Фото: Кордон

    В Україні з 1992 року 25 червня відзначається «День митної служби України»

    Українські митники відтепер 25 червня відзначатимуть власне професійне свято. 

    Про це Держмитслужба повідомила у Фейсбуці з посиланням на відповідний указ Президента Володимира Зеленського. На сайті Глави держави цього указу наразі немає.

    «Нарешті є день митника! Чекаємо на привітання 25 червня», – йдеться у повідомленні.

    Водночас в Україні з 1992 року 25 червня відзначається свято, яке має назву «День митної служби України».

    25 червня 1991 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про митну справу в Україні». Відповідний указ про святкові і пам’ятні дати №353/92 Президент Леонід Кравчук підписав 22 червня 1992 року. 

    Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань забезпечує захист для контрабандної діяльності на Одеській митниці.

    Нагадаємо, Уряд оприлюднив постанову щодо відпочинку на новорічні свята.

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