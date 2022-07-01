Московські чиновники бояться працювати без охорони на окупованих територіях – розвідка

Російські військові посилають чиновників просити охорону в ФСБ та Росгвардії

Російські чиновники на окупованих територіях бояться розправи з боку місцевого населення та скаржаться на Міноборони РФ за відмову у забезпеченні безпеки. Російські військові посилають чиновників просити охорону в ФСБ та Росгвардії. Відповідну інформацію Guildhall отримав від української розвідки.

Робоча група Міністерства праці та соціальної політики РФ прибула з Москви на окуповані території Херсонської та Запорізької областей з метою організації соціального забезпечення місцевого населення, але Міністерство оборони РФ відмовилося забезпечити їх належним рівнем охорони.

Чиновники побоюються за своє життя, а деякі з них відмовляються працювати, доки не буде гарантована безпека. Російські військові у відповідь заявляють, що забезпеченням безпеки на окупованих територіях повинні займатися ФСБ і Росгвардія, а сил Міноборони РФ не вистачить для охорони всіх представників окупаційної влади через високу ворожість місцевого населення і випадки партизанських атак і диверсій, що почастішали.

Конфлікт вийшов на центральний рівень, досягнувши адміністрації Путіна, і тепер його рішенням займається перший заступник голови АП РФ Сергій Кирієнко, який вже найближчими днями прибуде до окупованого Херсона.

Нагадаємо, що Сергій Кирієнко, як пишуть ЗМІ, є ключовою фігурою в Кремлі з питань захоплених територій України.

А очолити нову структуру, яка керуватиме колаборантами на цих територіях, може креатура Кирієнка, Борис Рапопорт.

Видання «Медуза» стверджує, що Кирієнко хоче продемонструвати на прикладі українських територій свою спроможність керувати глобальними процесами – і таким чином отримати неофіційний титул наступника Володимира Путіна на президентському посту.