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    Новини

    Московські чиновники бояться працювати без охорони на окупованих територіях – розвідка

    Українці відкрито вимагають, аби окупанти забиралися геть - Московські чиновники бояться працювати без охорони на окупованих територіях – розвідка
    Українці відкрито вимагають, аби окупанти забиралися геть
    фото: АР

    Російські військові посилають чиновників просити охорону в ФСБ та Росгвардії

    Російські чиновники на окупованих територіях бояться розправи з боку місцевого населення та скаржаться на Міноборони РФ за відмову у забезпеченні безпеки. Російські військові посилають чиновників просити охорону в ФСБ та Росгвардії. Відповідну інформацію Guildhall отримав від української розвідки.

    Робоча група Міністерства праці та соціальної політики РФ прибула з Москви на окуповані території Херсонської та Запорізької областей з метою організації соціального забезпечення місцевого населення, але Міністерство оборони РФ відмовилося забезпечити їх належним рівнем охорони.

    Чиновники побоюються за своє життя, а деякі з них відмовляються працювати, доки не буде гарантована безпека. Російські військові у відповідь заявляють, що забезпеченням безпеки на окупованих територіях повинні займатися ФСБ і Росгвардія, а сил Міноборони РФ не вистачить для охорони всіх представників окупаційної влади через високу ворожість місцевого населення і випадки партизанських атак і диверсій, що почастішали.

    Конфлікт вийшов на центральний рівень, досягнувши адміністрації Путіна, і тепер його рішенням займається перший заступник голови АП РФ Сергій Кирієнко, який вже найближчими днями прибуде до окупованого Херсона.

    Нагадаємо, що Сергій Кирієнко, як пишуть ЗМІ, є ключовою фігурою в Кремлі з питань захоплених територій України.

    А очолити нову структуру, яка керуватиме колаборантами на цих територіях, може креатура Кирієнка, Борис Рапопорт.

    Видання «Медуза» стверджує, що Кирієнко хоче продемонструвати на прикладі українських територій свою спроможність керувати глобальними процесами – і таким чином отримати неофіційний титул наступника Володимира Путіна на президентському посту.

    Теги: розвідка росія окупанти ФСБ війна Міноборони РФ українці військові Україна окуповані території окупація #stoprussia
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    Московські чиновники бояться працювати без охорони на окупованих територіях – розвідка