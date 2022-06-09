Кремль готує для захоплених територій нового керівника

Борис Рапопорт може очолити новий федеральний округ РФ, куди будуть включені усі захоплені українські території, крім Криму

Окупанти планують об’єднати усі окуповані українські регіони у один федеральний округ

Адміністрація президента Росії готується створити спеціально для усіх окупованих українських територій, крім Криму, окремий федеральний округ, який очолить людина із оточення Сергія Кірієнка. Про це, посилаючись на джерела у президентській канцелярії, пише емігрантське видання «Медуза».

До цього округу увійдуть окуповані раніше території, відомі як ОРДЛО, а також захоплені під час повномасштабної війни райони Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей.

Керувати окупованим українським регіоном будуть, за інформацією «Медузи», представники путінської адміністрації. Зокрема, створенням нового федерального кругу нібито займається заступник керівника департаменту Адміністрації президента із забезпечення справ Держради РФ Борис Рапопорт.

Видання пише, що Рапопорт уже займався українським питанням 2014 року. Крім Рапопорта, якому прогнозують посаду керівника нового федерального округу, на окуповані території Кремль планує прислати велику кількість російських діячів для управління захопленими українськими містами і областями.

Джерело «Медузи» стверджує, що створення нового федерального округу є важливим для першого заступника голови адміністрації Сергія Кірієнка, який нібито намагається продемонструвати свою успішність у одному конкретному регіоні – і таким чином стати наступником Володимира Путіна на президентській посаді. «Він хоче показати Путіну, що має управлінську команду, що він може займатися навіть такими складними завданнями», – пояснив співрозмовник видання.

Нагадаємо, що на окупованій частині Донеччини уже розпочалися кадрові зміни, характерною особливістю яких є розставлення на керівні посади не місцевих колаборантів, а громадян Росії.