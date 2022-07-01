Путін зможе анексувати будь-яке місто світу. Росія розробляє план

У законопроєкті йдеться про те, що будь яка частина іншої держави може бути включена в склад Росії

Держдума країни-агресорки розглядає законопроєкт про порядок прийняття до складу Росії нових територій. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, до держдуми внесено законопроєкт про внесення зміни до статті 4 федерального конституційного закону «про порядок прийняття до російської федерації та освіти у її складі нового суб'єкта російської федерації».

«Прийняття у російську федерацію як нового суб'єкта іноземної держави або її частини здійснюється з урахуванням поділу більшістю громадян іноземної держави або її частини культури російської федерації як унікальної спадщини її багатонаціонального народу»,– йдеться у тексті документа.

У законопроєкті йдеться про те, що будь яка частина іншої держави може бути включена в склад Росії, якщо більшість людей на цій «частині» висловлять підтримку такої ідеї.

Як раніше повідомлялося, окупанти на 11 вересня призначили референдум з метою легалізації анексії Донецької області Росією.