Журналісти назвали російських виробників зброї, які уникли санкцій

Серед збройових магнатів, які не потрапили під санкції жодної із трьох країн найбільший акціонер АТ «Концерн Калашников»

Майже три десятки керівників російських підприємств, які виробляють зброю та щонайменше 14 оборонних компаній досі не потрапили під жодні санкції США та Заходу. Про це повідомляє Reuters.

Серед збройових магнатів, які не потрапили під санкції жодної із трьох країн найбільший акціонер АТ «Концерн Калашников» Алан Лушников, який володіє 75% виробника відомого автомата АК-47. Сама компанія потрапила під санкції Сполучених Штатів у 2014 році, коли Росія анексувала Крим. Цього року ЄС і Велика Британія запровадили власні санкції проти концерну «Калашніков».

«Калашніков» відповідає за 95% російського виробництва ручних кулеметів, снайперських гвинтівок, пістолетів та іншої стрілецької зброї.

Аналогічна ситуація – з концерном «Алмаз-Антей», який спеціалізується на виробництві ракет і протиракетних систем. Тоді як проти підприємства введені санкції США, ЄС і Британії, його генеральний директор Ян Новіков під обмеженнями не перебуває.

Серед інших компаній, які уникнули західних санкцій через агресію РФ в Україні, – «Завод імені Дєгтярьова», який виробляє кулемети, протитанкову і протиповітряну зброю для російської армії; Клімовський спеціалізований патронний завод і Новосибірський стрілецький завод, які виготовляють магазини для автоматів Калашникова і пістолетів.

Одна з найбільш відомих компаній російського оборонного сектора, на яку санкції не було накладено – «ВСМПО-Ависма», яка є найбільшим у світі постачальником титану і на 25% належить корпорації «Ростех», найбільшій у військово-промисловому комплексі РФ.

Нагадаємо, Андрій Єрмак пояснив, що Росія має виконати дві ключові умови для того, аби Захід зняв із неї санкції.