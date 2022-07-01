Україна та НАТО. Ми повторюємо сценарій Кіпру?
Які гарантії безпеки зможе отримати наша держава у найближчий час
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Похоже, Украина в контексте получения международных гарантий безопасности может повторить путь Кипра.
Кипр – член ЕС, но не входит в НАТО, хотя Греция – участник обоих союзов. Зато у Кипра есть гарантии безопасности со стороны Британии.
Украина уже получила дорожную карту по вступлению в ЕС.
Многое там еще не определено и сроки могут отодвигаться, но на самом пути горит «зеленый», хотя еще совсем недавно – агрессивно мигал «красный» и не было надежды даже на «желтый».
Теперь многое зависит от нас.
В случае с НАТО перспектива не столь очевидна. С одной стороны, мы можем достичь готовности по вступлению в альянс, исходя из военных стандартов.
Устав НАТО не запрещает принимать страны с оккупированными территориями и угрозой военных конфликтов
Но в реальности, мы должны понимать, что тот же Кипр не приняли в НАТО, так как часть его территории оккупирована, а воевать с Турцией (тоже членом НАТО) в блоке никто не хочет.
То есть вступление Украины в НАТО возможно лишь на фазе готовности стран альянса начать военный конфликт с РФ.
Или когда там решат, что РФ не способна на военный ответ (как Сербия Милошевича).
И первый, и второй сценарий пока нельзя отнести к рабочим.
Глава офиса президента Андрей Ермак, выступая на Public Forum саммита НАТО, предложил создать механизм гарантий безопасности для Украины как один из элементов будущего безопасного мира.
Нынешняя война против Украины – это и последствия политики ЕС, направленные на то, чтобы не «раздражать РФ»
Если подходить к нашему членству в НАТО в контексте системного анализа, то усиление блока путем включение в оный украинского потенциала, усилит его, компенсируя все риски.
Но это понимают и в Москве. Цель РФ – уничтожить наш потенциал.
Уровень геополитического страха в Европе в этом контексте, будет разрушать европейский консенсус по вступлению Украины в НАТО, а нам сейчас нужна консолидация Европы в части нашего вступления в ЕС.
Тут можно погнаться за двумя зайцами и не поймать ни одного.
С другой стороны, в РФ будут и дальше кричать о «ловушке Фукидида» (когда Спарта напала на Афины, боясь ее укрепления), оправдывая свою войну против Украины необходимостью «превентивных мер».
Таким образом, наш реалистичный план – это членство в ЕС и пакет гарантий безопасности со стороны западных союзников
Какие это могут быть гарантии?
В выступлении Андрея Ермака прозучало предложение по созданию группы Ермака-Расмуссена, которая будет нарабатывать меры по:
- Усилению военного потенциала Украины.
- Интеграции Украины в международные форматы безопасности.
- Усилению санкций в отношении РФ.
Что касается членства в НАТО – то это всегда «историческое окно возможностей».
Которое возникло у стран Балтии и Центральной Европы на точке распада СССР и слабости РФ.
В этом контексте, Украина может повторить путь не Кипра, а евроинтеграционный успех Финляндии: финны всегда умели находить «исторические окна», вступив в ЕС на точке слома СССР/РФ и сделав «марш-бросок» в НАТО уже в наши дни, когда Россия занята Украиной.
Умение находить исторические окна возможностей – это то искусство, которым нам еще предстоит овладеть.
Джерело: блог Олексія Куща