  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олексій Кущ
  4. Україна та НАТО. Ми повторюємо сценарій Кіпру?
рус
    Думки вголос

    Україна та НАТО. Ми повторюємо сценарій Кіпру?

    • Олексій Кущ

      Фінансовий експерт

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вступ України до НАТО можливий лише на фазі готовності країн альянсу розпочати військовий конфлікт із РФ - Україна та НАТО. Ми повторюємо сценарій Кіпру?
    Вступ України до НАТО можливий лише на фазі готовності країн альянсу розпочати військовий конфлікт із РФ
    фото з відкритих джерел

    Які гарантії безпеки зможе отримати наша держава у найближчий час

    Мовою оригіналу

    Похоже, Украина в контексте получения международных гарантий безопасности может повторить путь Кипра.

    Кипр – член ЕС, но не входит в НАТО, хотя Греция – участник обоих союзов. Зато у Кипра есть гарантии безопасности со стороны Британии.

    Украина уже получила дорожную карту по вступлению в ЕС.

    Многое там еще не определено и сроки могут отодвигаться, но на самом пути горит «зеленый», хотя еще совсем недавно – агрессивно мигал «красный» и не было надежды даже на «желтый».

    Теперь многое зависит от нас.

    В случае с НАТО перспектива не столь очевидна. С одной стороны, мы можем достичь готовности по вступлению в альянс, исходя из военных стандартов.

    Устав НАТО не запрещает принимать страны с оккупированными территориями и угрозой военных конфликтов

    Но в реальности, мы должны понимать, что тот же Кипр не приняли в НАТО, так как часть его территории оккупирована, а воевать с Турцией (тоже членом НАТО) в блоке никто не хочет.

    То есть вступление Украины в НАТО возможно лишь на фазе готовности стран альянса начать военный конфликт с РФ.

    Или когда там решат, что РФ не способна на военный ответ (как Сербия Милошевича).

    И первый, и второй сценарий пока нельзя отнести к рабочим.

    Глава офиса президента Андрей Ермак, выступая на Public Forum саммита НАТО, предложил создать механизм гарантий безопасности для Украины как один из элементов будущего безопасного мира.

    Нынешняя война против Украины – это и последствия политики ЕС, направленные на то, чтобы не «раздражать РФ»

    Если подходить к нашему членству в НАТО в контексте системного анализа, то усиление блока путем включение в оный украинского потенциала, усилит его, компенсируя все риски.

    Но это понимают и в Москве. Цель РФ – уничтожить наш потенциал.

    Уровень геополитического страха в Европе в этом контексте, будет разрушать европейский консенсус по вступлению Украины в НАТО, а нам сейчас нужна консолидация Европы в части нашего вступления в ЕС.

    Тут можно погнаться за двумя зайцами и не поймать ни одного.

    С другой стороны, в РФ будут и дальше кричать о «ловушке Фукидида» (когда Спарта напала на Афины, боясь ее укрепления), оправдывая свою войну против Украины необходимостью «превентивных мер».

    Таким образом, наш реалистичный план – это членство в ЕС и пакет гарантий безопасности со стороны западных союзников

    Какие это могут быть гарантии?

    В выступлении Андрея Ермака прозучало предложение по созданию группы Ермака-Расмуссена, которая будет нарабатывать меры по:

    1. Усилению военного потенциала Украины.
    2. Интеграции Украины в международные форматы безопасности.
    3. Усилению санкций в отношении РФ.

    Что касается членства в НАТО – то это всегда «историческое окно возможностей».

    Которое возникло у стран Балтии и Центральной Европы на точке распада СССР и слабости РФ.

    В этом контексте, Украина может повторить путь не Кипра, а евроинтеграционный успех Финляндии: финны всегда умели находить «исторические окна», вступив в ЕС на точке слома СССР/РФ и сделав «марш-бросок» в НАТО уже в наши дни, когда Россия занята Украиной.

    Умение находить исторические окна возможностей – это то искусство, которым нам еще предстоит овладеть.

    Джерело: блог Олексія Куща

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти НАТО війна Україна Кіпр окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Віталій Шабунін
    Віталій Шабунін

    Голова правління Центру протидії корупції

    Вікторія Сюмар
    Вікторія Сюмар

    Народний депутат

    Сергій Тарута
    Сергій Тарута

    Народний депутат

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна та НАТО. Ми повторюємо сценарій Кіпру?