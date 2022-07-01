Україна та НАТО. Ми повторюємо сценарій Кіпру?

Які гарантії безпеки зможе отримати наша держава у найближчий час

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Похоже, Украина в контексте получения международных гарантий безопасности может повторить путь Кипра.

Кипр – член ЕС, но не входит в НАТО, хотя Греция – участник обоих союзов. Зато у Кипра есть гарантии безопасности со стороны Британии.

Украина уже получила дорожную карту по вступлению в ЕС.

Многое там еще не определено и сроки могут отодвигаться, но на самом пути горит «зеленый», хотя еще совсем недавно – агрессивно мигал «красный» и не было надежды даже на «желтый».

Теперь многое зависит от нас.

В случае с НАТО перспектива не столь очевидна. С одной стороны, мы можем достичь готовности по вступлению в альянс, исходя из военных стандартов.

Устав НАТО не запрещает принимать страны с оккупированными территориями и угрозой военных конфликтов

Но в реальности, мы должны понимать, что тот же Кипр не приняли в НАТО, так как часть его территории оккупирована, а воевать с Турцией (тоже членом НАТО) в блоке никто не хочет.

То есть вступление Украины в НАТО возможно лишь на фазе готовности стран альянса начать военный конфликт с РФ.

Или когда там решат, что РФ не способна на военный ответ (как Сербия Милошевича).

И первый, и второй сценарий пока нельзя отнести к рабочим.

Глава офиса президента Андрей Ермак, выступая на Public Forum саммита НАТО, предложил создать механизм гарантий безопасности для Украины как один из элементов будущего безопасного мира.

Нынешняя война против Украины – это и последствия политики ЕС, направленные на то, чтобы не «раздражать РФ»

Если подходить к нашему членству в НАТО в контексте системного анализа, то усиление блока путем включение в оный украинского потенциала, усилит его, компенсируя все риски.

Но это понимают и в Москве. Цель РФ – уничтожить наш потенциал.

Уровень геополитического страха в Европе в этом контексте, будет разрушать европейский консенсус по вступлению Украины в НАТО, а нам сейчас нужна консолидация Европы в части нашего вступления в ЕС.

Тут можно погнаться за двумя зайцами и не поймать ни одного.

С другой стороны, в РФ будут и дальше кричать о «ловушке Фукидида» (когда Спарта напала на Афины, боясь ее укрепления), оправдывая свою войну против Украины необходимостью «превентивных мер».

Таким образом, наш реалистичный план – это членство в ЕС и пакет гарантий безопасности со стороны западных союзников

Какие это могут быть гарантии?

В выступлении Андрея Ермака прозучало предложение по созданию группы Ермака-Расмуссена, которая будет нарабатывать меры по:

Усилению военного потенциала Украины. Интеграции Украины в международные форматы безопасности. Усилению санкций в отношении РФ.

Что касается членства в НАТО – то это всегда «историческое окно возможностей».

Которое возникло у стран Балтии и Центральной Европы на точке распада СССР и слабости РФ.

В этом контексте, Украина может повторить путь не Кипра, а евроинтеграционный успех Финляндии: финны всегда умели находить «исторические окна», вступив в ЕС на точке слома СССР/РФ и сделав «марш-бросок» в НАТО уже в наши дни, когда Россия занята Украиной.

Умение находить исторические окна возможностей – это то искусство, которым нам еще предстоит овладеть.

Джерело: блог Олексія Куща

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