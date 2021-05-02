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    Московський художник, що малював портрет Януковича, взявся розписувати яйця динозаврів

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    Вік яєць становить від 70 до 100 мільйонів років - Московський художник, що малював портрет Януковича, взявся розписувати яйця динозаврів
    Вік яєць становить від 70 до 100 мільйонів років
    Фото: «Фонтанка»

    Нікас Сафронов використав для крашанок яйця північноамериканських ящурів

    Московський художник Нікас Сафронов з нагоди великодніх свят розмалював кілька яєць динозаврів, відповідні знімки зʼявилися на його сторінці в Instagram сьогодні, 2 травня. Художник повідомляє, що яйця він взяв у приватній палеонтологічній колекції (до повідомлення додано відповідний сертифікат петербурзької компанії, яка торгує скам'янілостями на сувеніри).

    «Розписав напередодні Великодня в своєму авторському стилі 5 скам'янілих яєць динозавра, – розповів художник на своїй сторінці. – Вік яєць становить від 70 до 100 мільйонів років. Яйця належать гадрозаврам – качкодзьобому травоїдному динозавру, що міг пересуватися на двох задніх лапах і мешкав на території Північної Америки».

    Тепер археологічні старожитності розписані ликами ангелів. Передплатники Сафронова назвали художнє рішення «самими екстравагантними крашанками», що їм доводилося бачити, і поцікавилися, чи не можна «оживити» ці вимерлі істоти, повідомляють російські ЗМІ.

    В Україні свого часу Нікас Сафронов став відомим після того, як намалював з натури портрет Віктора Януковича. «Він викликає симпатії. Характер у нього складний, але він цікавий. Янукович – патріот», – казав російський художний про втеклого українського президента.

    За словами Сафронова, портрет замовив прем'єр-міністр Микола Азаров, але від виконання цього замовлення державний бюджет України аніскільки не постраждав.

    Також Накас Сафронов намалював портрет Володимира Путіна до його 63-річчя у 2015 році.

    Теги: Віктор Янукович бюджет Микола Азаров Великдень 2021 Instagram
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