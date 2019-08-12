Боєць UFC Поліана Віана: темпераментна латиноамериканка, яка вражає своїми формами



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У UFC Поліана дебютувала 3 лютого на турнірі UFC Fight Night 125, де вже в першому раунді здобула перемогу над американкою Майєю Стівенсон

Поліані - 28 років, вона народилася 20 лютого 1991 року в Бразилії.

Свій перший бій в змішаних єдиноборствах дівчина провела 14 грудня 2013 року на турнірі Demolidor Extreme Combat 3, де вже в першому раунді нокаутувала співвітчизницю Сильвану Пінто.

Перша поразка в кар'єрі спортсменка зазнала через рік 13 грудня 2014 року, на турнірі Real Fight 12, де поступилася одноголосним рішенням суддів своїй співвітчизниці Аліні Сателмайєр. До цього Поліана виграла чотири бої.

У UFC Поліана виступає в рамках мінімальної ваги (до 52 кілограмів) під прізвиськом Dama De Ferro (Залізна леді). Її зріст 170 сантиметрів, а вага - 52 кілограма.

У Instagram на Поліанну підписано більше 500 тисяч осіб.