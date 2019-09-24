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    Думки вголос

    Військові вже готуються зустрічати Януковича, який хоче повернутися до України

    • Мирослав Гай

      Блогер

    • Розсилка
    Віктор Янукович - Військові вже готуються зустрічати Януковича, який хоче повернутися до України
    Віктор Янукович

    Це дійсно чудова новина, на тлі того жаху, що коїться довкола

    Я дуже радий, що Віктор Янукович вирішив повернутися в Україну.

    Шкодую тільки, що можу не встигнути привітати його першим, така кількість бажаючих зробити це.

    Певен, що більшість побратимів вже готуються до гарячої зустрічі старих друзів.

    Це дійсно чудова новина, на тлі того жаху, що коїться довкола.

    Промінь надії у час зневіри.

    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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