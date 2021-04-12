Москва намагається скинути Вселенського Патріарха – митрополит ПЦУ

Архиєпископ Євстратій розповів про причину тиску на Вселенського Патріарха з боку Москви

РПЦ як велика Церква, за якою стоїть велика держава з політичним, економічним та іншим потенціалом прагне посісти перше місце в православ’ї. Однак, оскільки ця посада, згідно зі священними канонами та виходячи з історії, уже зайнята, вони намагаються скинути Вселенського Патріарха. Таку думку висловив речник ПЦУ, архиєпископ Євстратій Зоря в інтерв’ю Orthodox Times.

За словами Зорі, Російська Православна Церква побоюється, що у свідомості багатьох прихожан і священників, які все ще належать до Московського Патріархату, зростатиме думка про те, що церква, до якої вони належать, незаконна за церковними канонами, і віра в те, що їхнє майбутнє становище сумнівне, буде лише зростати.

Архиєпископ Євстратій також розповів про причину тиску на Вселенського Патріарха з боку Москви.

«Спираючись на той факт, що це велика Церква, за якою стоїть велика держава з політичним, економічним та іншим потенціалом, вона по суті хоче посісти перше місце в православ’ї. Однак, оскільки ця посада, згідно зі священними канонами та виходячи з історії, уже зайнята, вони намагаються скинути Вселенського Патріарха. Це концепція, яка існує в Московському Патріархаті з кінця Другої світової війни», – зазначив речник ПЦУ.

За його словами, існують державні та церковні документи СРСР, які свідчать про те, що вже в 1947–48 рр. (оскільки вони вважали обставини сприятливими для них) був намір провести в Москві 8-й Вселенський собор і надати титул Вселенського Патріарха Московському Патріархові. «Плану не було досягнуто, але концепція залишилася», – додав Зоря.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський запросив Патріарха Варфоломія в Україну восени минулого року. Він підтвердив свій візит до нашої держави.

Московський патріархат негативно ставиться до очікуваного візиту Патріарха Варфоломія в Україну та зазначає, що парафіяни перешкоджатимуть цій події.

Нагадаємо, РПЦ вирішила, як правильно виганяти бісів із людей. Підготовлений документ містить як історію цієї практики, так і пропозиції щодо її уніфікації та регламентації.

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