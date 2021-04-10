Ні слова про Путіна та Росію. «Паломниця» Марченко розказала про війну на Донбасі

Телеведуча-мільярдерка у своєму фільмі розповіла про «братовбивчу війну», але не згадала про те, що наша держава обороняється від збройної агресії Росії

Кума Путіна та дружина проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко у новій серії свого пропагандистського фільму «Паломниця» торкнулася теми конфлікту на Донбасі.

При цьому телеведуча-мільярдерка ні разу не згадала про те, що наша держава обороняється від збройної агресії Росії та фактично звинуватила Україну у веденні «братовбивчої війни».

На початку стрічки Марченко переповідає біблійну історію про Каїна та Авеля, опісля ж – маніпулятивно викладає історії родин, які втратили рідних через війну на Донбасі. Також у фільмі йдеться про Святогірську лавру у Донецькій області. Монастир розташований на підконтрольній Україні території, але управляється Московським патріархатом.

«У давні часи обитель стояла на кордоні Русі і слугувала сторожовим постом. Під час ворожих набігів монахи ставали воїнами і захищали мирних людей, котрі шукали порятунку за стінами монастиря. На жаль, історія Святогірської лаври повторюється. Із 2014 року лавра знову на рубежі, знову обіймає своїми стінами всіх, хто страждає, адже весь цей час неподалік від монастиря розриваються снаряди, палають будинки, гинуть люди», – розповідає Марченко.

Завершують серію роздуми «паломниці» про те, що всі на землі – брати і сестри і походять «від однієї мітохондріальної Єви».

«Це означає, що у нас усіх одна прародителька, одна мама. Але чому у тебе не болить так само, як у мене? Що у нас із тобою зламалося і розладналося, брате? Ми повірили тим, хто розділив нас на правих і неправих, на своїх і чужих. Невже, брате, ти хочеш, щоб ми стали наступними і лежали поруч у сирих могилах. Це поганий план, брате, навіть якщо у могилах ми більше не посваримося з тобою ніколи», – так бачить російську агресію Марченко.

Путін хрестив доньку голови партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука та Оксани Марченко. Колаж 24 каналу

Нагадаємо, Оксана Марченко розповіла, що потрапила до вишу за протекцією самої Діви Марії.