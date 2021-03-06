Варфоломій підтвердив візит до України: коли приїде Вселенський патріарх

Патріарх Варфоломій вже відвідував Україну в 1997 та 2008 роках

Вселенський патріарх Варфоломій I підтвердив свій приїзд до України на запрошення Володимира Зеленського

На 30-ту річницю Незалежності Україну з офіційним візитом відвідає Вселенський патріарх Варфоломій.

Про це повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у Facebook.

За її словами, Варфоломій підтвердив свій візит до України.

«Чудові новини зі Стамбула! На зустрічі з делегацією народних депутатів із фракції «Слуга народу» Вселенський патріарх Варфоломій I підтвердив свій приїзд до України на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності – на запрошення Володимира Зеленського. Дуже символічно, що на святкуванні Дня Незалежності України прибуде патріарх, який відіграв одну з ключових ролей для унезалежнення і визнання українського православ’я», – написала Кравчук.

Як відомо, патріарх Варфоломій вже відвідував Україну в 1997 та 2008 роках.

Зазначимо, патріарх Варфоломій не визнає УПЦ МП в Україні та юрисдикцію РПЦ над Києвом, а її єпископів називає просто єпископами РПЦ в Україні.

УПЦ МП виступила проти візиту Варфоломія в Україну, заявляючи про можливе протистояння. Російська православна церква, яка вважає Україну своєю власною канонічною територією, всупереч церковним канонам не визнає рішень Вселенського патріарха і розриває зв’язки з тими церквами чи ієрархами, які визнали ПЦУ.