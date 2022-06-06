США не скасують санкції проти Росії в обмін на розблокування експорту з України

США не скасують санкції проти Росії в обмін на розблокування експорту з України

ООН намагається домовитися з Росією щодо того, щоб Україна змогла відновити експорт зерна через Чорне море

Влада США не підтримає домовленості щодо розблокування експорту українського зерна, якщо вони будуть припускати пом'якшення санкцій проти Росії. Економічний тиск продовжиться. Про це повідомляє Politico.

Як відомо ООН намагається домовитися з Росією щодо того, щоб Україна змогла відновити експорт зерна через Чорне море.

Як повідомляє видання, один з американських чиновників заявив, що «США не погодяться на угоду, при якій на Кремль припиниться будь-який економічний тиск».

За відомостями газети, республіканці в Конгресі США також виступили проти пом'якшення санкцій проти Москви. Даної позиції, зокрема, дотримується сенатор Джим Ріш (від штату Айдахо), який є старшим республіканцем в комітеті у закордонних справах Сенату Конгресу США.

Нагадаємо, Росія вже вивезла в Сирію близько 100 тисяч тонн зерна, викраденого в Україні від початку повномасштабної війни.

За підрахунками української влади, росіяни можуть вкрасти 3 млн тонн пшениці, яка залишилася на окупованих територіях.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.

Як повідомлялося, Росія готова створити прохід для експорту українського зерна, але виставила умови.

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