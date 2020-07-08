Влада знову бореться з українською мовою, намагаючись скасувати мовний закон
Якщо тут не буде української мови — тут буде Росія
Вісім років тому був мовний Майдан.
Сьогодні влада знову бореться з українською мовою, намагаючись скасувати мовний закон у Конституційному Суді.
З одного боку, все це викликає відчуття якоїсь чорної комедії абсурду. Вісім років, революція, війна — а ми знову в схожій ситуації.
З іншого боку, в мене давно вже немає юнацьких ілюзій, які були тоді. Але за мову я виходив вісім років тому і вийду зараз.
Є купа інших питань, є олігархи, є грабунок народу — і все це потребує реакції так само.
Але з мовою все простіше нема куди.
Якщо тут не буде української мови — тут буде Росія. Рано чи трохи пізніше, але буде. В Росії я жити не хочу, от не хочу і все. Хочу жити в Україні, мені так подобається.
Тому і за мову буду виходити стільки разів, скільки буде треба. Кажу це як киянин, який виріс у переважно російськомовному середовищі та став україномовним свідомо у дорослому віці.
Джерело: блог Андрія Іллєнка