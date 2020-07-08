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    Думки вголос

    Влада знову бореться з українською мовою, намагаючись скасувати мовний закон

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

    • Розсилка
    Влада знову бореться з українською мовою, намагаючись скасувати мовний закон

    Якщо тут не буде української мови — тут буде Росія

    Вісім років тому був мовний Майдан.

    Сьогодні влада знову бореться з українською мовою, намагаючись скасувати мовний закон у Конституційному Суді.

    З одного боку, все це викликає відчуття якоїсь чорної комедії абсурду. Вісім років, революція, війна — а ми знову в схожій ситуації.

    З іншого боку, в мене давно вже немає юнацьких ілюзій, які були тоді. Але за мову я виходив вісім років тому і вийду зараз.

    Є купа інших питань, є олігархи, є грабунок народу — і все це потребує реакції так само.

    Але з мовою все простіше нема куди.

    Якщо тут не буде української мови — тут буде Росія. Рано чи трохи пізніше, але буде. В Росії я жити не хочу, от не хочу і все. Хочу жити в Україні, мені так подобається.

    Тому і за мову буду виходити стільки разів, скільки буде треба. Кажу це як киянин, який виріс у переважно російськомовному середовищі та став україномовним свідомо у дорослому віці.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія війна олігархи українська мова революція
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