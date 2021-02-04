МОЗ хоче витратити 10 млн на вивчення поведінки геїв

Чоловіки, які мають секс із чоловіками, є однією з ключових груп, які мають підвищений ризик інфікування ВІЛ

Кошти на дослідження виділяє Центр контролю та профілактики захворювань США

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я оголосив на Prozorro тендер на проведення протягом року біоповедінкового дослідження серед чоловіків, які мають статеві стосунки із чоловіками. Очікувана вартість дослідження - 10,2 млн гривень, кошти на це виділяє Центр контролю та профілактики захворювань США.

Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ.

Біоповедінкові дослідження рекомендують проводити раз на 3-4 роки, вони допомагають оцінити епідемічну ситуацію та розробити заходи з подолання епідемії.

Чоловіки, які мають секс із чоловіками, є однією з ключових груп, які мають підвищений ризик інфікування ВІЛ, нагадують у Центрі. За допомогою дослідження хочуть отримати такі дані:

поширеність ВІЛ та інших соціально-небезпечних інфекцій;

поведінкові фактори, пов'язані з ризиком поширеності інфекції;

використання цією групою послуг із профілактики ВІЛ;

рівень доступу до програм профілактики та рівень стигми.

У дослідженні мають взяти участь 6 900 людей у 16 містах. Кожен респондент отримає 250 грн, а також додаткові 120 грн, якщо залучить до дослідження ще до трьох людей. Отже, лише на учасників витратять щонайменше 1,7 млн грн. А за словами ЦГЗ, ще потрібно сформувати команду дослідників, медиків, а також витратити гроші на лабораторні дослідження крові тощо.

Дослідження відбуватимуться у декілька етапів: спершу готуватимуть команди в регіонах, приміщення для дослідження, проведуть тренінги для координаторів, медиків. Далі з серпня до жовтня 2021 року збиратимуть дані в респондентів.

Зокрема учасникам мають зробити:

швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити B і C та сифіліс;

визначити нещодавню інфекцію та вірусне навантаження ВІЛ — провести забір сухої краплі крові, яку аналізують у референс-лабораторії ЦГЗ;

опитати щодо ризикової поведінки, яка може сприяти розповсюдженню ВІЛ.

Між іншим, за 2020 рік в Україні зафіксували 15 659 випадків ВІЛ-інфекції, 4 131 випадок СНІДу та 2 112 смертей, зумовлених СНІДом серед українських громадян, а також 50 випадків ВІЛ-інфекції серед іноземців.

Від моменту зараження ВІЛ до вираження симптомів СНІДу може минути понад 10 років. Виявити інфікування здатний лише спеціальний аналіз крові на ВІЛ. У випадку негативного статусу в МОЗ нагадують про «період вікна» — час із моменту інфікування до можливості виявити вірус становить 3-6 місяців. Тому лікарі рекомендують зробити повторний аналіз через 3 і 6 місяців після можливого зараження.

ВІЛ можна заразитися під час незахищеного сексу та через кров. Рекомендується для ін’єкцій використовувати лише одноразові стерильні шприци та голки, а інструменти для пірсингу, татуювань, манікюру тощо – стерилізувати.

ВІЛ також може передаватися від матері до дитини під час вагітності, пологів та грудного вигодовування.