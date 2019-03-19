МОЗ хоче зробити антибіотики недоступними - нардеп Дубіль



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Ринок антибіотиків не вигідний фармбізнесу, бо дуже конкурентний, - зазначив депутат

З другого кварталу 2020 року антибіотики стануть недоступними для українців. Їх не можна буде придбати в аптеці, а ціна на них підніметься в рази. До цього призведуть непродумані дії МОЗу.

Про це у своєму блозі пише народний депутат з фракції «Батьківщина» Валерій Дубіль.

За його словами, розроблений Кабміном національний план боротьби з антибіотикорезистентністю допоможе не так побороти некоректне застосування антибіотиків і розвиток через нього стійкості бактерій до антибіотиків, як збільшить навантаження на сімейного лікаря, черги до нього, і зменшить їхній асортимент. Адже вводяться додаткові контрольні процедури для купівлі антибіотика за рецептом – на всьому шляху: від потрапляння до лікаря, до отримання в аптеці:

«Сьогодні не вистачає 6-7 тисяч сімейних лікарів, у лікарнях і так черги. А тепер, щоб отримати лікування антибіотиком, потрібно відстояти декілька черг – до лікаря, на аналізи, знову до лікаря за рецептом, а потім ще й знайти аптеку, де його відпустять за цим рецептом.

Ринок антибіотиків не вигідний фармбізнесу, бо дуже конкурентний. Коли введуть додатковий контроль, перевірки, потрібно буде витрачати час на документообіг, операцію з погашення рецепту, закупити і обслуговувати програму забезпечення за зверненням електронного рецепта. Це все або оплатить пацієнт, тоді ціни зростуть, або аптека відмовиться від їхнього продажу, він стане невигідним. Чому? Згадайте хоча б програму «Доступні ліки», за якою реально отримати ліки можна лише у 3 тисячах аптек із понад 20-ти тисяч», - закцентував народний обранець.

Валерій Дубіль говорить, що в Європі з неправильним призначенням і самолікуванням борються зовсім в інший спосіб:

«Ми з експертами проаналізували досвід інших країн. Там держава забезпечує людей безкоштовними антибіотиками. І не важливо, заборонено їх продавати без рецепту чи ні, люди їх не купують за власні кошти. Бо навіщо витрачати власні кошти, коли держава забезпечує? В Україні з нашими «реформаторами» на такий крок годі й чекати – у медицини передбачено тільки одне джерело фінансування – держбюджет. А тому грошей на цей вид лікування навряд чи вистачить», - підкреслив нардеп.

Валерій Дубіль вбачає вирішення питання у запровадженні загальнообов’язкового державного страхування:

«У галузі з’являться кошти, і можна буде забезпечити повну або часткову компенсацію основних ліків. Фармакотерапія нарешті стане доступною для всіх категорій пацієнтів, незалежно від їхнього соціального статусу. Впевнений, в найближчий час ми зможемо стартувати введення загальнообов’язкового державного страхування, адже ми вже маємо напрацювання. Залишилось дочекатися зміни влади», - резюмував нардеп.