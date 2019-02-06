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    Ціни на ліки в Україні можуть зрости

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    Ціни на ліки в Україні можуть зрости
    Фото з відкритих джерел

    Ціни можуть підвищитися, оскільки деякі постачальники в своїх нових контрактах з аптеками заклали подорожчання медикаментів на 4-20%

    Директор київської мережі аптек «Фармація» Руслан Світлий розповів, що ціни на ліки можуть знову зрости у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна.

    За словами Світлого, ціни можуть підвищитися, оскільки деякі постачальники в своїх нових контрактах з аптеками заклали подорожчання медикаментів на 4-20%.

    Він пояснює: динаміка цін на ліки у 2019 році буде також залежати від двох основних факторів – коливання гривні до іноземних валют та подорожчання складових собівартості ліків, насамперед, енергоносіїв та динаміки зарплат.

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    «Природний газ і електрика знову дорожчають, мінімальна зарплата також підвищилася, тому і ціни на ліки, швидше за все, зростуть. Але тут немає нічого таємного від покупців. Це все об'єктивні причини. Ніхто з аптекарів не домовляється утримувати ціни на одному рівні. На ринку працюють сотні і тисячі аптек, що обумовлює високу конкуренцію між ними. Тому вони не можуть домовитися про встановлення однакових цін», - пояснив Світлий.

    Раніше в уряді анонсували нову послугу в рамках програми «Доступні ліки».

    Наприкінці січня відсторонена в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що в Україні за останні п'ять років на 40% знизилися ціни на медичні препарати, вироблені в країні чи привезені дистриб'юторами.

    Як повідомлялося, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

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