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    МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19

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    В Україні за минулу добу виявлено 8321 хворих на коронавірус - МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19
    В Україні за минулу добу виявлено 8321 хворих на коронавірус

    Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус виявлена у Києві, а також у Харківській, Хмельницькій, Одеській та Донецькій областях

    В Україні найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірус за минулу добу зареєстрована у місті Києві, а також у Харківській, Хмельницькій, Одеській та Донецькій областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована: у місті Києві – 741, у Харківській області –  659, у Хмельницькій області – 521, в Одеській області – 493 та у Донецькій області – 466», – сказав міністр.

    Загалом випадки виявлено:

    • Вінницька область — 10 115 випадків;
    • Волинська область — 13 326 випадків;
    • Дніпропетровська область — 14 655 випадків;
    • Донецька область — 9 643 випадки;
    • Житомирська область — 13 866 випадків;
    • Закарпатська область — 14 158 випадків;
    • Запорізька область — 9 567 випадків;
    • Івано-Франківська область — 19 981 випадок;
    • Кіровоградська область — 2 398 випадків;
    • м. Київ — 36 768 випадків;
    • Київська область — 16 119 випадків;
    • Львівська область — 29 314 випадків;
    • Луганська область — 3 575 випадків;
    • Миколаївська область — 7 574 випадки;
    • Одеська область — 24 116 випадків;
    • Полтавська область — 9 220 випадків;
    • Рівненська область — 18 857 випадків;
    • Сумська область — 11 508 випадків;
    • Тернопільська область — 20 411 випадків;
    • Харківська область — 35 675 випадків;
    • Херсонська область — 3 800 випадків;
    • Хмельницька область — 15 227 випадків;
    • Чернівецька область — 21 273 випадки;
    • Черкаська область — 8 952 випадки;
    • Чернігівська область — 8 631 випадок.

    Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 29 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8312 людей. Також відомо, що одужали 3394 людини (у попередній день 2990), а 173  – померло від ускладнень (113). Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 378729 людей, одужали 155026 осіб, летальних випадків – 7041 особа.

    Київ міністр Волинська область Максим Степанов коронавірус
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