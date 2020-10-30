МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19
Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус виявлена у Києві, а також у Харківській, Хмельницькій, Одеській та Донецькій областях
В Україні найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірус за минулу добу зареєстрована у місті Києві, а також у Харківській, Хмельницькій, Одеській та Донецькій областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована: у місті Києві – 741, у Харківській області – 659, у Хмельницькій області – 521, в Одеській області – 493 та у Донецькій області – 466», – сказав міністр.
Загалом випадки виявлено:
- Вінницька область — 10 115 випадків;
- Волинська область — 13 326 випадків;
- Дніпропетровська область — 14 655 випадків;
- Донецька область — 9 643 випадки;
- Житомирська область — 13 866 випадків;
- Закарпатська область — 14 158 випадків;
- Запорізька область — 9 567 випадків;
- Івано-Франківська область — 19 981 випадок;
- Кіровоградська область — 2 398 випадків;
- м. Київ — 36 768 випадків;
- Київська область — 16 119 випадків;
- Львівська область — 29 314 випадків;
- Луганська область — 3 575 випадків;
- Миколаївська область — 7 574 випадки;
- Одеська область — 24 116 випадків;
- Полтавська область — 9 220 випадків;
- Рівненська область — 18 857 випадків;
- Сумська область — 11 508 випадків;
- Тернопільська область — 20 411 випадків;
- Харківська область — 35 675 випадків;
- Херсонська область — 3 800 випадків;
- Хмельницька область — 15 227 випадків;
- Чернівецька область — 21 273 випадки;
- Черкаська область — 8 952 випадки;
- Чернігівська область — 8 631 випадок.
Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 29 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8312 людей. Також відомо, що одужали 3394 людини (у попередній день 2990), а 173 – померло від ускладнень (113). Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 378729 людей, одужали 155026 осіб, летальних випадків – 7041 особа.