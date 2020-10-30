МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні за минулу добу виявлено 8321 хворих на коронавірус

Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус виявлена у Києві, а також у Харківській, Хмельницькій, Одеській та Донецькій областях

В Україні найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірус за минулу добу зареєстрована у місті Києві, а також у Харківській, Хмельницькій, Одеській та Донецькій областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована: у місті Києві – 741, у Харківській області – 659, у Хмельницькій області – 521, в Одеській області – 493 та у Донецькій області – 466», – сказав міністр.

Загалом випадки виявлено:

Вінницька область — 10 115 випадків;

Волинська область — 13 326 випадків;

Дніпропетровська область — 14 655 випадків;

Донецька область — 9 643 випадки;

Житомирська область — 13 866 випадків;

Закарпатська область — 14 158 випадків;

Запорізька область — 9 567 випадків;

Івано-Франківська область — 19 981 випадок;

Кіровоградська область — 2 398 випадків;

м. Київ — 36 768 випадків;

Київська область — 16 119 випадків;

Львівська область — 29 314 випадків;

Луганська область — 3 575 випадків;

Миколаївська область — 7 574 випадки;

Одеська область — 24 116 випадків;

Полтавська область — 9 220 випадків;

Рівненська область — 18 857 випадків;

Сумська область — 11 508 випадків;

Тернопільська область — 20 411 випадків;

Харківська область — 35 675 випадків;

Херсонська область — 3 800 випадків;

Хмельницька область — 15 227 випадків;

Чернівецька область — 21 273 випадки;

Черкаська область — 8 952 випадки;

Чернігівська область — 8 631 випадок.

Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 29 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8312 людей. Також відомо, що одужали 3394 людини (у попередній день 2990), а 173 – померло від ускладнень (113). Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 378729 людей, одужали 155026 осіб, летальних випадків – 7041 особа.