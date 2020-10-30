У Києві за добу виявлена рекордна кількість хворих на коронавірус



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Минулої доби від коронавірусу померли 17 киян

За минулу добу, 29 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 741 людини. Це на 164 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 28 жовтня було 577 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 36768 випадків захворювання на Covid-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом від початку епідемії у Києві одужали 12639 осіб (за добу 234), померли 743 особи (за добу 17).

У Київській області зафіксовано 16119 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 339 осіб. За попередню добу збільшення складало 315 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 7872 осіб (за добу 56), померли 377 людини (за добу 10).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 378729 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 29 жовтня зафіксовано ще 8312 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 29 жовтня у Києві було підтверджено 36027 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 577 осіб.

У Київській області було зафіксовано 15780 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 315 осіб.