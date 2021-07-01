У МОЗ обіцяють колоти українців «Файзером» у пунктах масової вакцинації

Цього тижня столичний Центр вакцинації проти Covid-19 працюватиме 5 днів – від 30 червня до 4 липня

Наразі в Україні працюють близько 170 центрів масової вакцинації

Вакцини «Комірнаті» («Файзер»/Pfizer) за держзакупівлями передбачили достатньо, і на п’ятому етапі можна було відкрити можливість для усіх охочих нею щепитися. Можливо, п’ятий етап відкриють у липні. Про це в інтерв’ю Liga.Life розповіла Марія Карчевич, гендиректорка Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров'я МОЗу.

«Очікуємо зміни температурного режиму по вакцині «Комірнаті» – можливість зберігання її на точках вакцинації, пунктах щеплення при температурному режимі + 2 – + 8 впродовж 30 днів. Коли буде офіційне рішення в Україні, можемо потенційно говорити про те, що «Файзер» буде не лише у мобільних бригад, але й у пунктах щеплення і, можливо, у центрах вакцинації (якщо так вирішить штаб)», – сказала Карчевич.

Мова про штаб з вакцинокерованих інфекцій, куди входять представники міжнародних організацій, до прикладу, ВООЗ, експерти з імунопрофілактики, представники держінституцій.

Наразі в Україні працюють близько 170 центрів масової вакцинації.

Найбільше центрів масової вакцинації вже відкрилося в Дніпропетровській (20 центрів), Львівській (15 центрів), Вінницькій (14 центрів) і Херсонській (12 центрів) областях.

По одному центру відкрилися в Миколаївській, Івано-Франківській і Тернопільській областях.

Графік роботи центрів визначається на рівні регіону в залежності від попиту - в деяких регіонах центри працюють тільки у вихідні, в деяких і в робочі дні.

У центрах масової вакцинації використовується вакцина CoronaVac виробництва китайської Sinovac.

Інформація про роботу центрів масової вакцинації в оперативному порядку оновлюється на сайті вакцинації від Covid-19 vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, що 1 липня Рада заборонила закуповувати без тендерів товари для боротьби з Covid-19.

Між іншим, на гігантські прапори з нагоди Незалежності в Україні хочуть витратити понад 170 млн грн. Експерти порахували, що за кошти на прапори можна було б придбати щонайменше 338,6 тис доз вакцини від Covid-19.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Впродовж 24-27 червня на території Міжнародного виставкового центру від Covid-19 було вакциновано 7588 містян. Щеплення там проводять вакциною CoronaVac. Цього тижня Центр вакцинації проти Covid-19 працюватиме 5 днів – від 30 червня до 4 липня.

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