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    У МОЗ обіцяють колоти українців «Файзером» у пунктах масової вакцинації

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    Цього тижня столичний Центр вакцинації проти Covid-19 працюватиме 5 днів &ndash; від 30 червня до 4 липня - У МОЗ обіцяють колоти українців «Файзером» у пунктах масової вакцинації
    Цього тижня столичний Центр вакцинації проти Covid-19 працюватиме 5 днів – від 30 червня до 4 липня
    Фото: glavcom.ua

    Наразі в Україні працюють близько 170 центрів масової вакцинації

    Вакцини «Комірнаті» («Файзер»/Pfizer) за держзакупівлями передбачили достатньо, і на п’ятому етапі можна було відкрити можливість для усіх охочих нею щепитися. Можливо, п’ятий етап відкриють у липні. Про це в інтерв’ю Liga.Life розповіла Марія Карчевич, гендиректорка Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров'я МОЗу.

    «Очікуємо зміни температурного режиму по вакцині «Комірнаті» – можливість зберігання її на точках вакцинації, пунктах щеплення при температурному режимі + 2 – + 8 впродовж 30 днів. Коли буде офіційне рішення в Україні, можемо потенційно говорити про те, що «Файзер» буде не лише у мобільних бригад, але й у пунктах щеплення і, можливо, у центрах вакцинації (якщо так вирішить штаб)», – сказала Карчевич.

    Мова про штаб з вакцинокерованих інфекцій, куди входять представники міжнародних організацій, до прикладу, ВООЗ, експерти з імунопрофілактики, представники держінституцій.

    Наразі в Україні працюють близько 170 центрів масової вакцинації.

    Найбільше центрів масової вакцинації вже відкрилося в Дніпропетровській (20 центрів), Львівській (15 центрів), Вінницькій (14 центрів) і Херсонській (12 центрів) областях.

    По одному центру відкрилися в Миколаївській, Івано-Франківській і Тернопільській областях.

    Графік роботи центрів визначається на рівні регіону в залежності від попиту - в деяких регіонах центри працюють тільки у вихідні, в деяких і в робочі дні.

    У центрах масової вакцинації використовується вакцина CoronaVac виробництва китайської Sinovac.

    Інформація про роботу центрів масової вакцинації в оперативному порядку оновлюється на сайті вакцинації від Covid-19 vaccination.covid19.gov.ua.

    Нагадаємо, що 1 липня Рада заборонила закуповувати без тендерів товари для боротьби з Covid-19.

    Між іншим, на гігантські прапори з нагоди Незалежності в Україні хочуть витратити понад 170 млн грн. Експерти порахували, що за кошти на прапори можна було б придбати щонайменше 338,6 тис доз вакцини від Covid-19.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Впродовж 24-27 червня на території Міжнародного виставкового центру від Covid-19 було вакциновано 7588 містян. Щеплення там проводять вакциною CoronaVac.

    Цього тижня Центр вакцинації проти Covid-19 працюватиме 5 днів – від 30 червня до 4 липня.

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    Теги: українці щеплення вакцинація
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    У МОЗ обіцяють колоти українців «Файзером» у пунктах масової вакцинації